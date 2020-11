Kom godt i gang med dykning med det rigtige udstyr

SPONSORERET INDHOLD Dykning er en fantastisk aktivitet, som aldrig bliver kedelig og ensformig. Med dykning har du nemlig hele vores blå planet som din legeplads, og du er således garanteret et væld af spændende oplevelser. Den undersøiske verden er et fantastisk sted, som byder på et uendeligt antal spændene dyr og planter, som bare venter på at blive udforsket.

Af Peter Fugl Jensen

Du kan således få mange gode oplevelser med dykning. Men først skal du selvfølgelig have det rigtige udstyr. Det kan være omfattende at købe udstyr til dykning, hvis du vil have hele pakken på en gang. Hvis du er ny i dykning, bør du dog starte i det små, hvorfor du kan nøjes med at begynde med en dykkermaske.

Dykkermasken er det vigtigste udstyr for en dykker, og det er således et godt sted at starte for dig, der er helt ny i faget og først lige skal finde ud af, om det overhovedet er noget for dig. Læs med herunder og få et par gode råd til, hvordan du finder en god maske til dykning.

Sådan finder du den rigtige dykkermaske

Der er stor forskel på dykkermasker, hvorfor det er en god idé at vide lidt om maskerne, inden du køber. Det første, du skal kigger efter, er, om linsen er anti-dug behandlet. Det er vigtigt, at din maske har denne behandling, da du ellers kan få problemer med at se, når du kommer under vandet.

Derudover er en vigtig ting også, at masken skal være nem at indstille. Det vil sige, at det skal være nemt at justere remmen bagpå masken, så du kan få masken til at side så tæt om du hovedet som muligt, så du undgår, at vand slipper ind. Derudover skal du overveje, om masken skal være: