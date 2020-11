Katastrofal 2. periode af Mighty Bulls

Oliver Kjær og holdkammeraterne fra Mighty Bulls fik en hockeylektion af SønderjyskE.

Ishockey Der var en begyndende optimisme blandt Rødovres fans, efter nogle gode 'lige-ved-og-næsten-kampe', men den optimisme smadrede SønderjyskE totalt, da de ydmygede tyrene i egen Arena.

Af Peter Fugl Jensen

De første 20 minutter var en ’lige-ved-og-næsten’ periode, hvor ingen af holdene kom frem til de helt store chancer.

Mest bemærkelsesværdige episode var i første skift, da Steffen Klarskovs stav knækkede højt på staven, da han passede frem i banen. Derfor løb Klarskov ud for at skifte, men smed først staven efter 10-12 meter og så spillede han med ulovligt udstyr, 2 minutter.

Rødovre havde ellers en gylden mulighed for at komme foran, da Phillip Schultz havde en friløbet, men blev nedlagt. Brett Welychka brændte straffeslaget.

Til gengæld kom der masser af mål i 2. periode og det var lige fra start. 40 sekunder så var Mighty Bulls 1. kæde udspillet og Rødovre var bagud 0-1. Det var i øvrigt en super aflevering fra Daniel Nielsen til målscorer Frank.

Det blev ikke bedre, da 2. kæden fik sit første skift i 2. periode. Gatz fangede en retur fra stolpen og så var Rødovre bagud 0-2. Det var spillet 99 sekunder af perioden.

Det var starten på en periode, hvor SønderjyskE var piveffektive og Rødovre havde alt det ‘stolpe-ud’ man kan tænke sig kombineret med nogle virkelig domme udvisninger. Selvom publikum var godt utilfredse med dommerne, så kan de ikke bebrejdes for egne dumme beslutninger og et ufatteligt ringe spil foran eget mål med totalt manglende konsekvens.

Den sidste periode startede som den anden. SønderjyskE scorede to mål i de to første skift og så var skøjtenbanen op ad bakke for Mighty Bulls ændret til det sidste stykke af bjerget Matterhorn.

Resten af perioden spillede gæsterne sikkert den komfortable føring hjem og slog lige et ekstra søm i Rødovre kiste med et powerplay mål i sidste minut.