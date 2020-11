Jeg har udlængsel

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Påskeferien til Island – ja, den blev jo aflyst – så det blev til en tur til Ishøj og BILKA.

Af Chrummer

Så prøvede vi at booke sommerferien i det græske ø-hav – det blev til en tur i det sydfynske ø-hav og cirka 15 graders forskel i temperaturen.

Så prøvede vi, om vi kunne holde efterårsferie i New York – det endte med et besøg hos min svigerinde i Nyborg. Når jeg så tænker på, at jeg også har en del udlandsrejser grundet mit job, som er blevet aflyst, så er jeg i den grad blevet ramt af udlængsel.

Ja, det er sgu lige før, at jeg savner security-kontrollen i lufthavnen og at skulle putte mine toilet-

sager i små poser. Jeg er sgu ikke engang sikker på, at jeg ved, hvor mit pas er.

Jeg ved godt, at Danmark er en dejligt sted at holde ferien, men jeg gad stadig godt at sidde på min brors Café syd for Malaga og drikke kolde øl og få sol i skærmen – og nyde at se lillebror kampsvede og knokle med min mad i køkkenet. Gå i det varme sand og bade i det varme hav, mens lillebror STADIG måtte stå og kampsvede i køkkenet. Især nu, hvor man sidder på hjemmekontoret, hvor det er kulsort udenfor kl. 16 og rygepausen på terrassen foretages i dynejakke og hue. Og sådan vil det fortsætte de næste 4-5 måneder.

Så er det lidt godt nyt. VACCINEN er her snart!! Hurra tænker man – ENDELIG – ja, så begynder fagfolk at udtale sig om, at vaccinen ikke er gennemtestet nok og man i værste fald ender som en savlende grøntsag i kørestol – eller bare bliver mere syg… Men at medicinindustrien spinner guld.

Ja, og måske får vores grise OGSÅ Corona… og ænderne har allerede fugleinfluenza – ja, så er der faktisk kun rødkål tilbage til at forsøde julen med. En rigtig veganerjul UDEN gæster. HO HO HO HO. Glædelig Jul. Så mangler vi bare at få spoleret oksemørbraden til nytår…

Der er bare ikke særligt meget godt nyt lige nu.

Så det jeg trænger allermest til at komme væk fra er Corona, mink og samråd. Den evindelige diskussion om mundbind. Om mink. Om smittetal. Bare vide at den eneste Corona, du skal bekymre dig om, er den Corona, der er i dit ølglas – og at baren har nok af dem. At maske er noget man bruger til fastelavn – eller hvis man skal røve en bank. Og smittetal er noget, man har i en børnehave, når der er skoldkoppe-epidemi. Og man kan invitere Gud og hver mand hjem til middag, uden at tænke over, om de nu har været til piratfest eller har en ”udsat” i deres omgangskreds. Eller om de har snot i ærmet. Hvor er tiden, hvor den største bekymring ved at have gæster, går ud på om deres satans yngel nu har slæbt lus med ind.

At man kan give hånd i stedet for albue. Ja, at man kan give en krammer – også til nogen man ikke er helt vilde med. Jeg er sgu så desperat, at hvis jeg fik at vide, jeg kun måtte uddele én krammer og det var til Pia Kjærsgaard – så ville jeg sgu kramme og snave hende i gulvet. Ah, måske bare kramme.

Måske er det ikke udlængsel – men Corona-træthed. Et eller andet er der ihvertfald galt, når Chrumme vil kramme med Pia K.