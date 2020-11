Ishockeytalent hædret med Idrætspris

Talentfulde Anton Linde er 'Årets Idrætstalent' i Rødovre Foto: Red.

idrætspriser 14-årige Anton Linde blev hyldet i sit rette element, da han torsdag aften, midt under træningen i Rødovre Centrum Arena, blev fejret på isen.

Af Christian Valsted

RSIK har i årevis produceret det ene ishockeytalent efter det andet og intet tyder på, at arbejdet med at forme og uddanne fremtidens stjerner er på retur.

En af de helt åbenlyse talenter er den bare 14-årig Anton Linde og torsdag aften blev han overrasket med prisen som ’Årets Idrætstalent’ i Rødovre 2020 midt under træningen i Rødovre Centrum Arena.

Da sportschef i RSIK, Mikkel Ry, rullede den røde løber ud på isen i skøjtehallen fornemmede spillerne at der var noget i gære og da borgmester Britt Jensen greb mikrofonen, gik det hurtigt op for spillerne, hvem af deres holdkammerater, som borgmesteren talte om i rosende vendinger.

”Årets Idrætstalent er dygtig, lærevillig og han er efter sigende også lidt af en træningsnarkoman. Han går altid forrest, men ligeså vigtige er de menneskelige aspekter. Uanset hvem vi har talt med i og omkring RSIK, ja selv lærerne på Valhøj Skole, hvor han går på idrætslinen, siger alle at han er vellidt. Han er hjælpsom og en rigtig kammerat. Måske har I allerede gættet hvem jeg taler om; Årets Idrætstalent 2020 i Rødovre er, Anton Linde,” lød det fra borgmesteren, der hurtigt blev overdøvet af Anton Lindes holdkammerater, der taktfast hamrede deres stave i isen imens Anton Linde skøjtede op for at modtage den pokal, der er det synlige bevis på, at han kan kalde sig årets idrætstalent i Rødovre.



På rundtur for at uddele priser

Normalt plejer Rødovres idrætspriser at blive uddelt ved den årlige foreningslederfest i Rødovrehallen, men corona-situationen har vendt op og ned på det normale og derfor er årets vindere alle blevet overrasket i deres respektive klubber.

Først tog borgmester Britt Jensen fusen på Rødovres tennisherrer, der fik overrakt prisen som ’Årets Idrætsudøvere’ i klubhuset på Rødovre Parkvej og senere blev Orients fodboldformand Micki Strømlund hædret med prisen som ’Årets Idrætsleder’ mens kan varmede op til en seriekamp for klubbens 2.hold på banen ved Islev Skole.