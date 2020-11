Investerer massivt i velfærd

Rødovre investerer massivt i byggeri af børnehaver og plejehjem. Faktisk mere end alle andre i Danmark. Her skal der eksempelvis bygges til børnene i Kærene Foto: Brian Poulsen

Byggeboom I Rødovre bruger kommunen dobbelt så mange penge som den gennemsnitlige kommune per indbygger på at renovere og bygge nye bygninger. "Det er en massiv investering i velfærd," understreger borgmesteren.

Af André Bentsen

Det er en stor beslutning at bygge nye børnehaver eller kaster millioner efter renovering af plejehjem og veje.

I Rødovre bruger kommunen cirka 5.100 kroner per indbygger til næsten det. Og det er betydeligt mere end landsgennemsnittet, og det højeste tal i hele Danmark.

Kun Gentofte Kommune kommer tæt på at bruge lige så mange penge på renoveringer og nybyggeri, som Rødovre gør.

En førsteplads, der er tilstræbt og ikke kommer bag på borgmesteren.

“Vi er en kommune i vækst og det er afgørende, at vi kan fastholde den gode velfærd. Både den borgernære velfærd og de rammer vi udøver velfærden i. Det har stor betydning for den lokale velfærd, at rammerne er i orden. Velfærd er en topprioritet i Rødovre, og vi har investeret massivt de seneste år,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Rød tråd i investeringer

Hun mener, der er en klar rød tråd i de investeringer, der har givet kommunen den vilde plads i toppen. En velvilje til at investere i velfærdens rammer.

“Og det har vi fulgt op i vores budget med yderligere investeringer i kvalitet og flere hænder i f.eks. ældreplejen og daginstitutioner. Samtidigt er de store investeringer i nybyggerier og renoveringer en stor hjælp til det lokale erhvervsliv, som får gode muligheder for at få ordrer i bogen,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Og det glæder mig meget, at det også er tydeligt i undersøgelsen, at vi har investeret massivt i vores velfærd.”