I køberkartoteket er du et skridt foran

Sørg for at blive skrevet op i danbolig Rødovres køberkartotek, hvis du vil være et skridt foran, når drømmeboligen skal findes.

SPONSORERET INDHOLD Boligmarkedet kan være lidt af en jungle at navigere rundt i, men der er heldigvis ting, du kan gøre for lettere at få fingrene i drømmeboligen. Med danboligs køberkartotek er du altid et skridt foran andre potentielle købere.

Boligmarkedet er ikke til at spå om og der er 117 ting at have for øje, inden man går ud og foretager en investering, der kan vise sig at blive den vigtigste i ens liv.

Hvis man, som køber på boligjagt, er nået til den fase, hvor det handler om at finde den helt rigtige bolig, kan man opleve, at der allerede ligger underskrevne købsaftaler på en given bolig, hvis man dukker op til et åbent hus og hvis man selv ønsker at være et skridt foran, er det helt oplagt at blive skrevet op i et køberkartotek. Det fortæller Jonas Winther, der arbejder med salg- og vurdering hos danbolig i Rødovre.

”Hver gang vi får en bolig til salg, sender vi en mail ud til de kunder, der står i vores kartoteket, hvis boligens kriterier passer til købernes ønsker,” fortæller Jonas Winther.

På den måde har danboligs kunder i køberkartoteket en vigtig fordel, da de kan se og opleve boligen, før den kommer til salg, gennem ejendomsmæglerkædens normale kanaler.

”Når man ser en boligannonce for drømmehuset i lokalavisen eller på Internettet, som man er interesseret i, kan andre købere derfor allerede være et skridt foran i kampen om at sikre sig nøglerne til den nye bolig,”

siger Jonas Winther, der oplyser, at en fjerdedel af bolighandlerne hos danbolig i Rødovre er gennem køberkartoteket eller som ’skuffesalg’, som det også kaldes.

Få lånebevis i banken

Udover at være skrevet op i et køberkartotek, er det også en god idé, at vide præcist, hvad ens bank kan give grønt lys til.

Med et lånebevis fra ens bank kan man som køberkøber også være et afgørende skridt foran i kampen, når sælger skal tage den endelige beslutning om, hvor der skal købe boligen, hvis der forelægger flere bud.

”Med et lånebevis ved køber, hvad der kan lade sig gøre og samtidig ved sælger, at der er en køber, der er godkendt. Vi oplever næsten altid, at hvis sælger modtager to bud på sin bolig, så vælger sælger det bud, hvor køber har et lånebevis. Også selvom det andet bud måske var lidt højere. Garantien for at køberen er godkendt, betyder meget for sælgerne,” fortæller Jonas Winther.