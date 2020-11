Hvem vil holde jul med Brian og Freya

Brian og Freya vil gerne hjælpe hinanden og en anden familie til en ekstra god jul i år. Derfor slår de dørene op til en dejlig juleaften med en anden børnefamilie. Foto: Privat

Hjælpebanken Rødovre Da Brian så et opslag i Hjælpebanken Rødovre skulle han ikke tænke sig om særlig mange gange, før han valgte at åbne sin dør for andre på juleaften. Først spurgte han dog lige datteren Freya på 9 år, der håber, at det bliver en børnefamilie, der siger ja.

Af André Bentsen

Ingen skal holde jul alene. Heller ikke i denne særlige situation, vores land er i, mener Brian Djursholm.

Han har derfor tjekket ind i Hjælpebanken Rødovre – vores nye platform for gode tjenester og gerninger blandt borgerne i Rødovre.

Her efterlyser han nu en familie, der dels kunne tænke sig et sted at holde juleaften, men også at hjælpe ham selv med ikke at være alene på dagen.

”Jeg vil gerne hjælpe med at holde en juleaften hjemme hos mig selv for en familie med børn. Det sidste er lidt vigtigt, fordi, jeg gerne ser, at min datter Freya på 9 år har en at lege med lige netop den aften,” siger Brian Djursholm, der tidligere har været med til at holde jul sammen med 100 andre mennesker på Milestedet Skole.

”Jeg synes det er et godt initiativ, som ikke kan blive til noget i år på grund af coronasituationen, men jeg ved, at der er mange familier, der er i samme situation som mig, at de ikke har nogen at holde med,” siger han og tilføjer:

”Så det her er noget, hvor vi ligesom kan hjælpe hinanden.”

Rigtig jul

Brian og datteren Freya synes både, der skal være flæskesteg og and juleaften, men de har ikke som sådan nogle krav eller ønsker til præcis, hvordan sådan en aften skal se ud.

”Udover, at det da kunne være sjovt, hvis en af os lige klædte sig ud som julemand. Det bliver nok mig,” griner Brian Djursholm, der altid synes, at juletiden skal være på på børnenes præmisser.

”Det handler ikke så meget om, hvad jeg selv synes. Vi skal hjælpe hinanden til at have en god tid. Der er måske nogen med familie i Nordjylland, der ikke kan gennemføre deres planer, nogle der er blevet skilt eller nogen, der ikke tør holde med bedsteforældrene på grund af smittefare. Mit håb er, at vi kan hjælpe hinanden, da jeg selv ved, hvordan det er at være ensom og mangle den, hjælp man har brug for,” understreger Brian Djursholm.

Hvis du gerne vil holde jul med Brian og Freya kan du lave et opslag inde i Hjælpebanken Rødovre eller skrive direkte på Facebook.

”Jeg så inde i Hjælpebanken, at Søren Lillevang havde tilbudt noget lignende, og jeg håber også, at andre følger mit eksempel nu og inviterer indenfor juleaften gennem Hjælpebanken. Ingen skal sidde alene juleaften,” siger han.