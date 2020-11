Gymnasieelever overtager din lokalavis

Næste uges avis er lige på trappen, og den er skrevet af super skarpe elever fra Rødovre Gymnasium. Har du en god historie, så ring til os på 31 12 26 10. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

på trappen Elever fra Rødovre Gymnasium vender nyhederne på hovedet, når de i næste uge ser på byen med friske øjne. Det kommer til at kunne ses i din lokalavis.

Af André Bentsen

Selvom Rødovre Lokal Nyt i næste uge gennemgår en tiltrængt foryngelseskur, behøver du ikke at downloade slangordbogen for at følge med. Tværtimod kommer nyhederne til at handle om dig og går om muligt endnu tættere på de ting, der er vigtige i din hverdag, fordi redaktionen udvides fra to travle journalister, til 30 nysgerrige skribenter.

Det er 2. X på Rødovre Gymnasium, der skriver avisen, men hvis du tror, at siderne kommer til at flyde over med billeder fra Paradise Hotel og andre fjollerier af den grund, kan du godt tro om igen.

Vigtige emner

Under den første brainstorm stod corona, metoo og ligestilling nemlig lige så højt på dagsordenen, som politik, økonomi og koncerter i kulturhuset.

Eleverne er da også allerede tyvstartet på historier om vigtige emner som Verdensmål og klima og pønser på en udfordring til lokalpolitikerne forud for i kommunalvalget.

Avisen på hovedet

Som læser kan du glæde dig til nogle anderledes og spændende historier om det lokale liv. Som annoncør kan du vise, at du bakker op om projektet, der nu for 11. år i træk giver eleverne et anderledes syn på den by, de er en del af, og byen et anderledes syn på eleverne.

Og ikke mindst få en tiltrængt studierabat på din pris, hvis du understreger, at du gerne vil være med i lokalavisen for at støtte op om det lokale fællesskab. På vores hjemmeside rnn.dk kan du allerede nu se, hvad eleverne har fået ud af at skifte lektier og lærerbøger ud med notesblokke og kameraer.

Hele ugen arbejder klassen nemlig sammen med redaktionen om at finde de bedste lokale historier frem og præsentere dem for borgerne, og så snart de er klar, vil man kunne se dem på rnn.dk.

Så hvis der er en ny stemme i telefonen, når det ringer fra din lokalavis, så tag godt imod de unge.