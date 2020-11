Gode aktiviteter at lave med børnene i vinterhalvåret

SPONSORERET INDHOLD Har du fået tildelt ekstra tid med børnene på grund af coronasituationen eller har du svært ved at finde på aktiviteter som I som familie kan lave sammen i vinterhalvåret, så skal du læse med her.

Denne artikel vil komme med nogle enkle og simple aktiviteter, som I som familie kan give jer i kast med.

Få gang i konditoriet derhjemme og giv jer i kast med bagværket

Mørkere, kortere og koldere dage kommer stille og roligt snigende, hvilket betyder at vinterhalvåret er over os. Når man har sagt årstider som efterår og vinter, så har man også sagt hygge, og når man har sagt hygge, så har man også sagt hjemmebag. Særligt med “Den Store Bagedyst” tilbage på skærmen i mange af danskernes hjem, er der nu en åbenlys mulighed for at udforske kageuniverset og forsøge sig på de mange lækre kager.

Mange danskere forbinder julen med godter som småkager og marcipanbrød, så hvorfor ikke udnytte sæsonen og bage en masse dejlige og krydrede julesmåkager sammen med børnene. Det er en god udfordring for hele familien at springe ud i kageuniverset og prøve sig lidt frem med forskellige opskrifter. Det kan også være sjovt for børnene at få lov til selv at vælge formene på kager, og også få lov til at bestemme hvordan de vil pynte dem.

Du kan jo altid lave en god stor portion småkagedej, og så fryse portioner ned. På denne måde sikrer du en underholdende og hyggelig aktivitet fordelt ud over flere dage.

Naturen er jeres bedste ven

Det kan være svært at tage børnene med ud i regn, slud og blæst, som ofte er de vejrfænomener vi oplever under den danske vinter, men i Danmark er vi nødt til at huske det gode ordsprog “der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning”. For specielt, hvis du arbejder på hjemmekontor eller er hjemmestuderende, så er den friske luft ekstrem terapeutisk.

Der kan være mange måder at lave aktiviteter med børnene udendørs. Det kan være alt fra at samle skrald på stranden eller i skoven til at arrangere orienteringsløb og skattejagt. Det kan også være børnene selv har nogle gode forslag til gode og sjove udendørs aktiviteter, så det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser.