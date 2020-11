Fra ukendt til kendt

Efter gennembruddet med "Ukendt Kunstner" vendte Hans Philip i 2019 tilbage med soloalbummet "Forevigt". I næste uge giver han koncert i Viften. Foto: Presse

koncert Hans Philip slog igennem på den danske musikscenen som den ene halvdel af duoen ”Ukendt Kunstner”. Siden gik han solo og i næste uge spiller han op til både eftertænksomhed og fest i Viften.

Af Christian Valsted

2014 var et godt år for musiker Hans Philip, der som det ene medlem af den populære duo ”Ukendt Kunstner” først løb med sejren for “P3 Talentet” ved P3 Guld og senere hev en statuette ved Danish Music Awards som ”Årets danske gruppe”.

Tre år senere var det imidlertid slut med den musiske konstellation og til en koncert på rådhusplænen i Rødovre, til festen ”Hip Hop For Evigt” spillede de således deres sidste koncert.

For Hans Philip blev den musikalske løbebane ikke lagt i graven. Han gik i 2019 solo og sidste efterår spillede han sin første turné med hele ni udsolgte koncerter i landets fire største byer.

Dette efterår får Rødovre også glæde af den 32-årige musiker, når han torsdag den 26. november giver koncert i Kulturhuset Viften.

”Hans Philip spiller op til både eftertænksomhed og fest, når han indtager en scene. Hans udtryk er både enkelt og detaljerigt – og måske er det netop her, magien opstår. Med bidende integritet og en solid sans for detaljer, statuerer Hans Philip sig som en artist af dimensioner. Den ambitiøse kunstner er kendt for at levere nærvær af ypperste kaliber, low-key vokaljams og lækre visuals til sine livekoncerter,” fortæller Kévin Olivier Johansen, der er presseansvarlig i Viften.

Hans Philip går på scenen klokken 20 og grundet sundhedsmyndighedernes afstandskrav, ved offentlige arrangementer, er der tale om en siddende koncert, hvor der maksimalt kan være 192 gæster i salen.