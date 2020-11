Foreslår møde om fortætning

SF vil gerne have et temamøde om byfortætningen i Rødovre Kommune. Foto: Arkiv

ønsker temamøde I forrige uges udgave af Rødovre Lokal Nyt kritiserede en læser, i et debatindlæg, kommunen for at bygge for meget og tænke for lidt grønt. Nu foreslår SF, at Teknik- og Miljøudvalget inviterer til temamøde om fortætningen af vores by.

Af André Bentsen

Mere dialog!” Sådan lyder budskabet fra SF efter seneste uges debat i Rødovre Lokal Nyt.

Her kritiserer en læser kommunalbestyrelsen for at fortætte byen og bygge alle områder til uden at tage ordentligt hensyn til natur og miljø.

Det er ikke engang sikkert, at han har ret, men det siger noget om, at der mangler dialog og åbenhed på området, mener Kenneth Rasmussen fra Socialistisk Folkeparti.

Ingen reaktion

Han ærgrer sig over, at udvalgsformanden ikke har reageret på indlægget.

“En borger, der I øvrigt er medlem af SF, skrev i sidste uges Lokal Nyt problematiserende om det ivrige byggeri rundt omkring i Rødovre og spurgte om den socialdemokratiske udvalgsformand havde en

kommentarer dertil. Så-

danne er der endnu ingen af,” siger Kenneth Rasmussen og fortsætter:

“Som medlem af kommunalbestyrelsen, men ikke af Teknik- og Miljøudvalget, synes jeg, det er lidt ærgerligt for den offentlige dialog.”

I stedet foreslår han en mere generel debat i byrådssalen, så borgere

kan komme nemmere til orde og i dialog med beslutningstagerne.

“Eller på et temamøde om fortætningen, om det grønne, om det stærkt markedsdrevne, om planprocesserne med videre,” siger han og afslutter:

“Vi kunne samtidig tage spørgsmålet om muligheder for 25% almennyttige boliger eller billigere boliger samt ungdomsboliger med.”