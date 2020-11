Fordelingspolitik er en stor hindring i fodboldklubberne

"Enhver må eller bør vel kunne forstå, at disse meget gamle fordelingsprincipper ikke skaber flere medlemmer i fodboldklubberne," skriver Bent Hansen fra Avarta Foto: Arkiv

debat Det blev oplyst på den nyligt afholdte idrætskonference (24.10 i Viften), at kun cirka hver tredje borger i Rødovre er medlem af en idrætsforening. Og at det niveau er det laveste blandt Vestegnskommunerne!

Af Bent Hansen

En af årsagerne finder vi blandt andet i den fordelingspolitik, der eksisterer. Det vender vi tilbage til!

Formanden for FIR, Poul Lundberg, efterlyste nogle flere aktive idrætsledere, som vil ta’ del i idrætsdebatten. ”Det er nu, toget kører!”, som han siger.

Poul nævnte også, at foreningerne skal motivere den voksne del at borgerne i Rødovre, sådan at vi kan blive en aktiv kommune med sunde borgere. Idrætslederne skal samtidig også blive dygtigere til at formulere deres behov, så det kan forstås af FIR, de lokale politikkere og embedsværket.

Borgmester Britt Jensen nævnte på samme konference, at der er investeret mange penge på idrætsfacilliter. Og heri har hun ret.

Med udgangspunkt i min forening – Avarta – vil jeg gerne pege på nogle forhindringer, der gør, at vi ikke kan tiltrække endnu flere medlemmer. Eller rettelig – fastholde vores navnlig nye medlemmer i Avarta. Og så er vi snart fremme ved det, jeg nævnte tidligere.

Men forinden vil jeg påpege, at vi i klubben for nogle år tilbage havde nogle drøftelser, om hvordan vi kunne integrere eksempelvis alle de nye borgere fra ikke mindst den nye Irmaby – vi er jo naboer!

Og Avarta har (heldigvis) fået mange nye medlemmer fra IrmaByen, blandt andet en stor gruppe voksne mænd som gerne vil motionere – det vi i vores klub kalder at træne! De er nu medlemmer af Avarta. Men desværre har vi (allerede?) måtte aflyse flere af deres planlagte træningssamlinger – på grund af pladsmangel!

Skæv fordelingsnøgle

Problemet er, at ”Irmaholdet” ikke spiller ”rigtige” fodboldkampe, de vil blot træne og dermed indgår de ikke i banefordelingen, når der skal fordeles træningstider! Det er da lidt besynderligt, ikk?

Det samme gælder for vores Fodbold-Fitness afdeling, der består af cirka 50 medlemmer (voksne kvinder og mænd fra cirka 30 til 60 år). De er også spillere, som heller ikke ønsker at deltage i en såkaldt ”sæson fodboldturnering.” Og derfor indgår de heller ikke i banefordelingen, når der fordeles træningstider.

Banefordelingen foretages af Brugerbestyrelsen for Espelunden og Elstedvej med Folkeoplysningsudvalget som myndighed, og på disse møder deltager der ingen kommunale embedsmænd. Banefordelingsplanen tager udgangspunkt i, hvor mange tilmeldte fodboldhold hver enkelt klub har. Og ikke efter – hvor mange medlemmer den enkelte klub har! Det er da lidt besynderligt, ikk?

Med de fordelingsprincipper er det mere end meget vanskeligt at få og tiltrække yderligere medlemmer i idrætsforeningerne – endsige fastholde de medlemmer, vi allerede har.

Endnu værre bliver det, når vi snakker ungdomsspillere.

For mange – mange år siden blev der truffet aftale om, at unge under 12 år ikke indgår i vinter banefordelingen i Espelunden, det vil sige, at de ikke tildeles træningstider. Og de må heller ikke tildeles træningstider i kommunens sportshaller, fordi fodbold ikke er en indendørssport! Unge under 12 år henvises til at træne i vores gymnastiksale.

Fodboldklubberne med store ungdomsafdelinger har nogle kæmpe udfordringer, når vi har det fordelingsprincip som pt. er gældende i Rødovre. Og det er for mig meget forståeligt, hvis ”vores” unge vælger at spille fodbold i Herlev, Vanløse eller Frederiksberg.

Jeg skal understrege, at jeg ikke er medlem af Avartas bestyrelse, (men det har jeg tidligere været), og at dette indlæg er for egen regning! Men med mere end 50 års leder-erfaring, og som fortsat aktivt medlem af en forening, tillader jeg mig at komme med følgende forslag til ”at skabe bedre tider” for fodboldklubberne og dermed i sidste ende også for folkesundheden og det aktive foreningsliv i Rødovre. Men først lige lidt baggrundsoplysninger.

For mange år siden besluttede vores lokale politikere at nedsætte nogle såkaldte Brugerråd for de forskellige idrætsanlæg. Disse brugerråd er senere blevet ændret til Bruger-

bestyrelser – nu med endnu større indflydelse på hverdagen – for idrætsanlæggene.

Det er jo bruger-indflydelse, så det basker! Men det har desværre også vist, at der ikke skabes rum for dynamik og nytænkning i disse fora.

Hvis vi vender tilbage til mine eksempler omkring forhindringer, som jeg nævnte i starten af mit indlæg, kan jeg da godt finde forståelse for, at ”de andre” i Brugerbestyrelsen vælger at skyde nye fordelingsprincipper ned!

Hvis Avarta for eksempel ønsker, at holdet fra IrmaByen, Fodbold-Fitness og Ungdomsholdene skal indgå i fordelingsplanen for træningstider på kunststofbanerne – skal de jo afgive nogle af deres tider. Aarrhh … vel?

Enhver må eller bør vel kunne forstå, at disse meget gamle fordelingsprincipper ikke skaber flere medlemmer i fodboldklubberne.

Så her er mit konkrete forslag:

1. Nedlæg eller gentænk brugerbestyrelserne!

Brugerbestyrelserne har kun en berettigelse, hvis bestyrelsesmedlemmerne kan kigge ud over egen næse og kan samarbejde. Og dette skal styres af en neutral embedsmand.

2. Etablering af en kunststof-fodboldbane på Islev Skole!

Dette vil skabe plads for at børn og unge kan indgå i banefordelingsplanerne og at vi kan fastholde vores ungdomsspillere i Rødovreforeninger.

Dette løser ikke alle de nævnte problemstillinger fra Idrætskonferencen, men det vil være et stort skridt på vejen til at øge medlemstallet i fodboldklubberne og dermed skabe grundlag for en god socialisering for vores børn og unge i Rødovre kommune.