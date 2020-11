Førsteplads i kønssygdomme blev til 3. plads i danske medier

"Det giver noget ekstra at rykke forskningen ud af universiteterne og skabe sam- arbejder, der gør en forskel i lokale samfund," mener de tre studerende fra RUC. Foto: Red

I 2018 fik 600 unge fra Rødovre en sexsygdom. Måske fordi hver tredje af dem dyrker sex uden prævention. I onsdags fik kampagnen, der gav de unge ordet og magten til at ændre statistikken, Danske Mediers bronzemedalje, som bedste aktivitet i landet.

Af André Bentsen

Fakta 31% af unge i Rødovre har ubeskyttet sex, selvom de ikke ønsker børn.

7% af unge i Rødovre har sex uden

kondom - trods skiftende partnere.

6,8% af unge i Rødovre har fået konstateret

en sexsygdom inden for 12 måneder.

Hver fjerde 25-årige i Region Hovedstaden har prøvet at have en sexsygdom.

Andelen af unge i Region Hovedstaden, som har haft en sexsygdom, er dobbelt så stor, som blandt borgere på 35 år og derover.

Det var ikke bare en god idé til en aktivitet, da tre unge kvinder fra RUC satte sig for at sætte fokus på sikker sex og kærlighed blandt Rødovres unge med en kampagne og en fest, det var Danmarks tredjebedste idé.

Det mener i hvert fald juryen fra Danske Medier.

Til uddelingen af Ugeavisernes Årspriser tildelte de derfor bronze til projektet Sexucational Celebration, hvor Lokal Nyt sammen med RUC og en masse modige unge, der satte deres kærlighedsliv til offentligt skue.

Men det er også et virkelig vigtigt emne.

Ifølge Sundhedsprofilen har 600 af Rødovres unge mellem 16 og 34 år haft en sexsygdom indenfor en periode på 12 måneder.Selvom tallet er faldende, er det stadig en stor del af kommunens unge, som smittes med sygdomme.

Hvad vildere er, så anslås det, at tæt på en tredjedel af Rødovres unge har sex uden prævention, selvom de ikke ønsker at få børn.

Sætter ord på tabu

De tre unge studerende fra RUC kalder det da også for en kæmpe ære og et stort skulderklap, at projektet får så flot en anerkendelse.

“Samtidig er det jo fantastisk at se, at tabubelagte emner sagtens kan blive taget op i lokale områder og komme til orde,” siger de til Lokal Nyt, da vi møder dem på biblioteket for at dele champagne og blomster med dem. De er nemlig i gang med at læse op til nye eksaminer.

“Jeg synes, det er vigtigt at italesætte og bryde med et tabubelagt emne, som ikke bør være det. Sex er en normal og sund ting og det er dét, vi skal have fokus på. Vi skal ikke være bange for at tale om det. Og vi skal ikke skamme os, hvad enten vi har meget eller lidt erfaring,” siger Katrine Westh, der er en af de tre studerende.

Hver fjerde har haft en sexsygdom

De er alle i midten af tyverne og dermed en del af en generation, hvor hver fjerde i vores område har haft en sexsygdom.

Derfor havde kampagnen også en meget oplysende dagsorden, der på mange måder kom hele krænkelsesdebatten i forkøbet.

“Ser man det i lyset af 2020’s kontekst, så viser det, at emnet forsat er super vigtigt at italesætte,” siger Katrine, inden veninden Michella Ahler supplerer:

“Det er vigtigt at kende sine egne grænser og kunne sige nej, men det er mindst ligeså vigtigt at tage ansvar for sin egen og andres sundhed, eksempelvis at insistere på at bruge kondom, særligt med nye partnere.”

Uattraktiv førsteplads

Rødovre er stadig dårlig placeret i statistikkerne. Derfor glæder det også formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), at de studerende har taget nye metoder i brug, som en fest med foredrag og konkurrencer i spil.

“Når det gælder unge og sunde sexvaner, kan kommunen let komme til at fremstå moraliserende og mor-artig. Så er det jo dejligt, at vi har Rødovre Lokal Nyt, som sammen med de universitetsstuderende kan sætte spot på emnet på deres vanlige fanden i voldske facon og dermed sikre, at det meget vigtige budskab, når helt ud til de unge. Stort tillykke med prisen og mange tak for et godt samarbejde med Rødovre Sundhedscenter,” siger hun helt i tråd med, hvad de studerende selv tænker.

Det er fedt at se, at det man arbejder med i universitetet også kan bruges ude i den rigtige verden,” mener Michela Ljungdahl.

“Vi er meget glade for, at lige netop vores projekt har skabt røre og at det har modtaget en så fin pris. Det er et vigtigt og aktuelt emne, og endnu vigtigere er det, at unge i dag bliver mere bevidste om, at de er gode nok og at det de gør og har lyst til, også er okay,” siger hun og tilføjer:

“Dermed sagt, er det også vigtigt, at man siger ja tak til ansvar og nej tak til, at alle andre fortæller dem, hvad der er rigtigt og forkert.”

Det mente juryen altså, at projektet fra Rødovre havde gjort, vel at mærke på en modig og nytænk-

ende måde.

“Juryen var meget imponeret over bronzevinderens evne til at tage fat i et emne, der berører den målgruppe, mange lokale

ugeaviser forsøger at fange. Efter en uattraktiv førsteplads i kønssygdomme tog prisvinderen i juryens øjne modige, og i den grad opfindsomme, skridt for at gøre noget for de unges helbred.”

“Vinderen kåres på baggrund af de oplysende artikler, tydeligt til målgruppen, og ikke mindst den konference og efterfølgende fest, der blev afholdt i samarbejde med RUC,” lød det fra juryen til den store prisfest.