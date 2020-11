Flere bump på cykelstien

Læserne kastede sig hurtigt i sadlen, da vi i weekenden bragte en video, hvor vi cyklede byen rundt med borgmesteren. Her kan du læse nogle af deres gode forslag til, hvordan kommunen kan forbedre sikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne. Foto: Brian Poulsen

nemmere at være cyklist Det smukkeste ved borgerinddragelse, hvad enten det er gennem historiefortælling eller politikskabelse er, at mere avler mere. Sådan var det også med sidste uges cykelhistorie, hvor mange flere læsere nu har meldt sig i feltet af cyklister, der har gode idéer til, hvor kommunen kan gøre tingene bedre.

Af André Bentsen

Der skulle kun gå lidt mere end ét døgn fra videoen var lagt op, med vores cykeltur rundt i Rødovre med borgmesteren og kommunens tekniske direktør, som skulle tilse læsernes irritationsmomenter i byen, før filmen havde mere end 3000 visninger på Facebook.

I videoen kan man se, hvordan Rødovre Kommune forholder sig til noget så simpelt som langsomt skiftende lyssignaler i læserbreve i Rødovre Lokal Nyt.

Selvom der var enkelte steder, hvor det umiddelbart ikke ser ud til, at kommunen vil ændre på tingene, fordi der kan være større hensyn end til de pendlende cyklister, så mener de det, når de siger, at de gerne vil høre borgernes input.

Som du kan læse andetsteds i avisen, har de derfor sendt en guldcykel rundt i byen, der via en QR kode, skal samle cyklisternes forslag sammen. Som et fantastisk supplement kan man dog med fordel skæve til kommentarsporet fra weekendens video.

Mere sikkerhed og fremkommelighed

Her har flere læsere sat fingeren på helt konkrete steder, hvor Rødovre Kommune hurtigt og sikkert også lidt billigt, kan forbedre både fremkommelighed og sikkerhed ved ganske enkelt at skifte gear i beslutningsprocessen.

Første gear kunne som sagt være at læse med i lokalavisens kommentarfelt, men for en sikkerheds skyld, gør vi det her lidt nemmere og bringer nogle af de mest oplagte forslag fra læsernes direkte videre til forvaltningen. God cykeltur.

Manglende skiltning på Elvergårdsvej

Det er ikke kun cyklisterne, der har problemer på Elvergårdsvej, skriver Jørgen Schrøder:

“På Elvergårdsvej, ud for børneinstitutionen Elvergården, har vi nu i snart syv år forsøgt at gå i dialog med kommunen om skiltning omkring børneinstitution og mulighed for børn på vejen (cykelstien). Her kommer dagligt hundredevis af cykler fra Rødovre Parkvej med fart på ned af bakken mod søen. En skønne dag går den

ikke længere og et barn køres ned,” skrev han som en af de første.

En bold, som formanden for Børne- og Skoleudvalget lovede at gribe.

“Jeg vil gå videre med denne. God idé. Hvis du/I har udtænkt noget klogt (udover opsætning af skilt), må du meget gerne sende en privat besked,” svarede han.

Manglende cykelsti på Viemosevej

Michael Jensen forstår ikke, hvorfor Viemosevej ikke har cykelsti i hver side.

“Det er en trafikeret skolevej for mange børn, der skal til Islev Skole. Det er heller ikke sjældent, at jeg oplever, at folk kører mere end de tilladte 40 km/t på trods af fartbump. Til gengæld har Slotsherrensvej fået nye kantsten.”

Ingen cykelsti ved Nyager Skole

Jeannie Bønding mener, der bør være en cykelsti på Nørregårdsvej omkring Nyager Skole.

“Så børn kan køre sikkert – måske i kombination med parkering forbudt

lige efter krydset.”

Kaos ved Vojensvej

Janni Frandsen er både bilist, cyklist og fodgænger. Hun forstår ikke, hvorfor man ikke fikser det kaos, der hersker, hvor Vojensvej møder Damhus Boulevard ved Rødovre Station.

“Dagligt er der cyklister, som drejer ind, der hvor busser og biler kører ud på boulevarden. Det er mere held end forstand, at der endnu ikke er sket en alvorlig ulykke. Dette var også et problem før Rødovre Port for alvor gik i gang, men det har ikke hjulpet på problemet.”

Alt for høje kantstene på Slotsherrensvej

Maria Luisa Gomez Roos er en af rigtig mange læsere, der ikke forstår, hvorfor kommunen vælger at opsætte høje kantsten i forbindelse med vejarbejdet på hele Slotsherrensvej og andre steder i kommunen.

“Mens vejen bliver lavet, er vi nogle der færdes på disse veje mange gange frem og tilbage. Det ødelægger cyklerne virkelig meget.”

Ingen cykelsti til Nørrekærs skolebørn

May-Brit Pakka Pritzl foreslår kort og godt at gøre

noget ved Nørrekærs manglende cykelsti.

“Vi cykler bag parkerede biler med livet som indsats. Der er ingen cykelsti på nogle af siderne, men mange skolebørn og mange brugere til Vestbadet og de mange boliger.”

Ingen lys på Volden

Nanett Teresa Jerfort Svendsen er en af dem, der bruger Volden som transitvej. Hun er ikke tilfreds med belysningen.

“Der mangler lys på stien på Volden, når man kører over broen ved Ejbybunkeren og ud mod enten Hvissinge eller Islev og til højre mod Islev/Jyllingevej, der er kun lys indtil der, hvor der er hundetrænings-

faciliteter. Det er som om kommunen ikke tænker, at der er behov for lys hele vejen hen til Jyllingevej.”



Om formiddagen er der ingen problemer med at se, hvor man kører på Volden, men om eftermiddagen er her kulsort i vintermånederne. Foto: Brian Poulsen

Bedre timing af lyssignaler på Rødovre Parkvej

Anne Iversen ønsker, at lysreguleringen på Rødovre Parkvej mellem Tårnvej og Rødovrevej kunne times, så man ikke skal bremse op og holde for rødt hver gang, når der, specielt om morgenen,

ikke er andre i krydset, end en selv.

“Det er svært irriterende, og så på en del af en Super cykelsti.”

Bedre plads til cykler

Katrine Munchaus Adsbøl siger det kort og godt, når hun runder weekendens borgerinddragelse og debat om cykler af med:

“Bredere cykelstier på Rødovrevej.”