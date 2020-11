Fikser problemer efter cykeldebat 

Rødovre Kommune har allerede fikset flere af de kritikpunkter, som byens cyklister har fremført gennem lokalavisen. Foto: Jon Henriksen

Cyklisme Alle de læserforslag til forbedringer, som førte til en debatcykeltur med borgmesteren og den tekniske direktør gennemføres nu. Samtidig kigger forvaltningen på alle de nye forslag, som debatten i Lokal Nyt har medført.

Af André Bentsen

Selvom der er forskel på at blive hørt og have ret, er der er kæmpe potentiale gemt i at lytte.

Det viste Rødovres borgmester og tekniske direktør, da de forleden tog med på cykeltur rundt i Rødovre til nogle af de steder, som lokale cyklister længe har været frustreret over.

Nu er forvaltningen blevet bedt om at lave alle de foreslåede forbedringer, som er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og som vi talte om på vores cykeltur rundt i byen.

“Efter vores cykeltur er opsætningen af lyskrydset på Tårnvej ved Rødovre Centrum blevet ændret, så der nu er grønt i længere tid for krydsende cyklister og fodgængere, og de får nu automatisk grønt lys i dagtimerne, så de ikke længere skal registreres som ventende. Forvaltningen har tjekket, at det virker korrekt,” siger Rødovres borgmester eksempelvis.

Følger op på forslag

I sidste uge kunne læserne af Lokal Nyt se, at kommunen rent faktisk havde sat sig i sadlen for at undersøge de ting, der blev skrevet om i avisens læsernreve.

Historien om cykelturen rundt i byen medførte på rekordtid tusindvis af interaktioner på Facebook og en helt ny strøm af gode forslag til, hvor kommunen kan gøre det nemmere og mere sikkert at være cyklist.

Det er nemlig, hvad der sker, når man føler sig lyttet til og det går begge veje, for allerede nu få dage senere reagerer Rødovre Kommune igen på lokaldebatten.

“Jeg har bedt forvaltningen om løbende at samle op på alle de forslag, der er kommet direkte til avisen,” understreger Rødovres borgmester, Britt Jensen.

“De indgår i arbejdet med den kommende cykelstrategi,” tilføjer Britt Jensen, der opfordrer til, at alle kritiske cyklister også skriver idéer til forbedringer direkte på bloggen, ‘roedovrecykler.dk’.

Gode forbedringer

I kølvandet på lokaldebatten i avisen står det klart, at de mange forslag deler sig i to kategorier. Alle er dog taget til overvejelse allerede, lover borgmesteren.

“Jeg vil gerne sige tusind tak til alle borgere, der indtil videre er kommet med forslag til, hvordan Rødovre kan blive en stærkere cykelby. Det er fantastisk at opleve den entusiasme, der er omkring cyklismen i Rødovre,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“De små forbedringer, som ikke koster alverden, men som alligevel gør en stor forskel for cyklisterne, kan vi lave med det samme. De større og dyrere tiltag som eksempelvis nye cykelstier skal drøftes politisk og besluttes i kommunalbestyrelsen, inden vi kan sætte det i gang.”

Ny Supercykelsti på vej

Og der er flere gode nyheder på vej til cyklisterne, i hvert fald dem, der kan vente lidt på dem.

I 2022 er det nemlig planlagt at lave hele Roskildevej fra København til Roskilde til en Supercykelsti og heldigvis er Rødovre godt forberedt på planerne.

“Der er netop blevet lavet tydelige og hævede fortov ved alle udkørsler i Rødovre til Roskildevej, hvor der ikke er signalregulering. Det giver en større sikkerhed for både gående og cyklister på Roskildevej. Der er også lagt ny asfalt på store dele af strækningen. Teknisk Forvaltning er også ved at undersøge mulighederne for signaltekniske løsninger, som vil forbedre cykeloplevelsen langs Roskildevej i Rødovre,” forklarer borgmesteren.

På niveau med København

Rødovre har afsat store millionbeløb i de kommende år til flere cykelstier. Alt sammen som en del af en større plan.

“I 2021 udarbejder vi den nye cykelstrategi, og så der er afsat 26 millioner i 2022, 14 millioner kroner i 2023 og 9 millioner kroner i 2024 til flere cykelstier. Det er et historisk stort cykelbudget i Rødovre, og det er på niveau med København, der kalder sig selv verdens bedste cykelby,” understreger Britt Jensen.