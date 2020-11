Er salgstræning den moderne form for salgssucces under coronakrisen?

SPONSORERET INDHOLD Corona har påvirket hele verdens mulighed for både import og eksport af varer, og det gav tilbage i foråret et drastisk fald på mange fronter. Det førte også til fyringsrunder og en svækket økonomi hos mange virksomheder. Men hvordan imødekommer man en krise som denne, der overgår nogle af de største af slagsen hidtil?

Af sponsoreret indhold

I dag er salgstræning blevet et velkendt fænomen, der både finder sted fysisk og online. Spørgsmålet er så, om salgstræning kan sørge for succes under en krise som den, vi befinder os i lige nu. Det kigger vi nærmere på her.

Salgstræning uddanner stærke medarbejdere

I mange år har salgstræning, salgskurser og salgscoaching været punkter, der har været essentielle for sælgeren. Selvom nogle får deres erfaring fra praksis, er det vigtigt med en forståelse for salgsprocesser og værktøjer, der virker.

Salgstræning er et godt våben, hvis du gerne vil løfte dine medarbejdere til et nyt niveau. For i en verden, hvor salget kun lige så stille bevæger sig opad igen, handler det om at være den stærkeste sælger på markedet. Det har nemlig skabt virksomheder og forbrugere, der passer bedre på pengepungen, og som dermed er forsigtige med at købe.

Der findes forskellige former for salgstræning, alt efter hvilket erhverv det drejer sig om. Ved at udvælge en specialist inden for dit felt får du det optimale ud af kurserne og træningen.

Hvad kan salgstræning?

Salgstræning er et værktøj, der spænder vidt og bredt. Her kan du finde dagskurser eller hele forløb, hvor dine medarbejdere bliver dygtigere sælgere og får de rette redskaber til at sætte skub i din virksomhed. Typisk betaler det sig at gentage salgskurser og coaching over en længere periode for at bibeholde viden og forbedre kompetencer.

Salgstræning kan både foregå online eller ved fysisk fremmøde. Det anbefales altid, at dine medarbejdere møder fysisk op én gang om måneden, i og med at det gør det både nemmere og mere effektivt. Samtidig er salgstræning en billig udgift, hvis det kan medføre en stigning i salget.

Kan en krise undgås med salgstræning?

Hvordan salgstræning kan have indflydelse på den nuværende økonomiske krise, er desværre svær at spå om. Men følger vi historiens gang i forhold til succesfulde virksomheder, tyder alt på, at dygtige salgsmedarbejdere er dem, der sørger for de største handler.

Efter nedlukningen af det meste af verden førte det til et drastisk fald inden for salg til udlandet for danske virksomheder. Men i august måned steg eksporten af varer med 2,2 procent. Samlet set er det under en tredjedel af det samlede fald på 6,9 procent, der er sammenlignet med årets første tre måneder.

Dermed rammer vi nu ind på et marked, der forsigtigt stiger igen. Det giver dig nogle gode forudsætninger for at ramme ind på et marked, hvor der er mangel på bestemte produkter. For at lege med i toppen og opleve succes på vej ud af krisen kan salgstræning måske godt betale sig for dig. Det giver nemlig dine medarbejdere det sidste skub til at være de stærkeste på markedet.