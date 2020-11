Er en 6. klasse klogere end Kommunalbestyrelsen

Her ser vi Freja og Magnus fra Hendriksholm Skole, som har lavet verdensmålene på stolperne, uden foran skolen. Foto: Foto: Jon Henriksen fra DanishStreetDocs

verdensmål Klima fylder mere og mere i vores hverdag, så vi forventer også at Rødovres politikere har styr på FN’s Verdensmål. Men hvad ved Rødovres politikere om FN’s Verdensmål, i forhold til en 6. klasseelev?

Af Shanne Rasmussen (elev i 2.X på Rødovre Gymnasium)

Klima, fattigdom og rent vand er tre af de mest kendte Verdensmål.

Men, hvad med de 14 andre?

I dag kan politikerne næsten ikke tage en beslutning, uden den på en eller anden måde skal forholde sig til Verdensmålene, men kender de egentlig andre, end de mest åbenlyse?

”Uhh, jeg kan ikke lige nævne navnene på dem, men jeg ved, hvad de handler om,” siger Michel Berg (S).

Han er en af flere politikere i kommunalbestyrelsen, som skal indarbejde målsætningerne fra Verdensmålene i de politiske beslutninger, men indrømmer, at det ofte meget er de samme Verdensmål, man har med at gøre.

”Der er noget med bæredygtighed, fattigdom, rent vand, klima, uddannelse og sult,” siger han da vi spørger ham, hvilke han lige på stående fod kan nævne i telefonen.

Og han er ikke den eneste.

”Jeg kan ikke lige navnene på dem alle sammen, men det handler om bæredygtighed, demokrati, klima, fattigdom og uddannelse, ” siger viceborgmester, Peter Mikkelsen(Ø)

Sjovt nok uden at vide, at demokrati slet ikke er en del af de officielle Verdensmål. Det ved til gengæld eleverne fra 6. klasse på Hendriksholm Skole alt om.

Vel at mærke uden, at de endnu har fået undervisning i emnet.

”Stop sult, kvalitetsuddannelse, klimaindsats, rent vand, sanitet og ligestilling mellem kønnene,” nævner Freja og Magnus lynhurtigt i munden på hinanden, da vi spørger om de kan nævne nogle af Verdensmålene.

Fremtidens klima

Men skal man kunne navnene på alle Verdensmål for at arbejde hen imod dem?

”Verdensmålene er vigtige fordi, der er globale problemer, eksempelvis klimaet. Vi har holdninger om, hvordan vi skal arbejde med dem, så borgerne forstår dét, vi som politikere arbejder med. Vi har Rødovrestrategien, hvori der er Cykelstrategien. Det betyder, at vi bygger flere cykelstier, som får flere danskere til at cykle,” forklarer Michel Berg.

Peter Mikkelsen er enig:

”Det er vigtigt at bevare kloden, så den er til at leve i, og vores børn kan leve på den. De fattige skal have er værdigt liv, og vi skal begrænse CO2 udslip,” understreger han.

På den måde spiller Verdensmålene en rolle i alt de lokale politikere gør, også selvom de ikke lige kan nævne navnene på dem, når vi fanger dem på det forkerte ben.

”Vi er i forvejen en klimakommune, og derfor har vi tanker om, hvordan vi rent faktisk vil arbejde med nogle af de klimamål, som er vigtige for Rødovre Kommune,” siger eksempelvis konservative Mogens Brauer (C).

Han mener, at det er vigtigt, at man tager et lokalt udgangspunkt i sit arbejde med Verdensmålene. ”I Rødovre skal vi eksempelvis jo ikke bekæmpe sult, men vi kan gøre en indsats for sundheden ved at bekæmpe fedme måske,” siger han. Det kan godt være de ikke ved hvad Verdensmålene hedder, men de ved hvad de handler om, og hvordan de vil arbejde med Verdensmålene.

Næste uges avis bliver produceret af elever fra 2.X på Rødovre Gymnasium. Det kan du læse mere om her.