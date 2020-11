Er du Rødovres bedste kunstner

I år er ferniseringen aflyst, men udstillingen gennemføres. Foto: Arkiv

åben udstilling Årets kunstneriske klassiker, hvor lokale kunstnere måler sig med sig selv og hinanden i publikums øjne, gennemføres som udstilling trods coronakrisen. Ferniseringen til gengæld; Den er aflyst.

Af André Bentsen

November betyder kunst på væggene i det lokale bibliotek, hvor borgerne til den traditionelle Åben Udstilling tester deres kunnen af mod hinanden.

På grund af myndighedernes retningslinjer er den festlige fernisering desværre aflyst, men selve

udstillingen, hvor de kunstneriske folder slås ud, gennemføres selvfølgelig.

“Rødovre Bibliotek inviterer igen i år kommunens borgere til at udstille ved årets Åben Udstilling,” forsikrer litteraturformidler på Rødovre Bibliotek, Sara Ludvigsen.

“Som følge af myndighedernes retningslinjer vil der ikke afholdes en fernisering i år. Den planlagte åbningsceremoni er således aflyst og der afholdes i dens sted en lukket ceremoni for de kunstnere, som vinder årets priser,” siger Sara Ludvigsen og fortsætter:

“Kultur- og Fritidsudvalget udvælger de tre officielle vindere, som i år får direkte besked. Vi livestreamer den lukkede ceremoni, hvor vi offentliggør de vindende værker på dagen for den aflyste fernisering lørdag den 21. november klokken 11 på Rødovre Kommunes facebookside.

Alle kan være med

Der kan indleveres to værker efter eget valg til udstillingen.

Indlevering af værker kan ske mandag den 16. november fra klokken 13 til 17 på Rødovre Bibliotek. Hvis man er forhindret, kan man træffe aftale med Sanna Gade på E-mail: cn19128@rk.dk.

Publikum kan stemme på deres favoritværk til og med lørdag den 5. december. Værket vil blive offentliggjort på bibliotekets hjemmeside og sociale medier mandag den 7. december.

Udstillingen kan ses fra søndag den 22. november til søndag den 20. december i bibliotekets åbningstid.

“Dog kan udstillingen være midlertidigt lukket i tilfælde af øvrige arrangementer,” tilføjer Sara Ludvigsen.