Flemming Lunde Østergaard Hansen svarer igen på sidste uges læserbrev fra SFs Ina Strøjer-Schmidt. Foto: Presse

debat I sidste uges avis foreslog SFs lokale folketingskandidat, Ina Strøjer-Schmidt, at minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet skal fremrykkes og der skal gives flere penge til ældreområdet.

Af Flemming Lunde Østergaard Hansen, gruppeformand for (S)

Konkret er forslaget fra folketingskandidaten, at i stedet for at minimumsnormeringer er fuldt ud implementeret i 2025, så skal de i stedet implementeres i 2024.

Det er super gode forslag. Ina Strøjer-Schmidt er dog en postgang for sent ude i forhold til Rødovre.

Vi har nemlig allerede i Kommunalbestyrelsen besluttet, at vi fremrykker minimumsnormeringer med et år.

Det vil give færre børn pr. voksne og dermed bedre mulighed for nærhed og kvalitet i det daglige arbejde. Vi vil ikke kun forbedre vilkårene for de yngste borgere i kommunen.

Derfor har vi også i det kommende år afsat yderligere 2,5 millioner kroner årligt til vores plejehjem, så normeringerne også der kan forbedres.