En drøm er gået i opfyldelse

Den 14-årige Maja Herold Sørensen går på Rødovre Skole og er 'opvokset' i ROG. Nu ser hun frem til udfordringer med landsholdet i TeamGym. Foto: Privat

Springgymnastik Den kun 14-årige rødovrepige Maja Herold Sørensen er udtaget til juniorlandsholdet i TeamGym. Udtagelsen viser de lovende takter, som længe har været undervejs i Rødovre og Omegns Gymnastikforening.

Af Peter Fugl Jensen

På juniorlandsholdet er de ældste 17 år, men den 14-årige rødovrepige Maja Herold Sørensen er allerede udtaget, selvom hun kun er 14 år.

”Vi er to på 14 år og vi er de yngste i truppen. Derfor er det stort, jeg allerede er udtaget. Landsholdet er det største indenfor TeamGym, så da jeg blev udtaget, var det faktisk min drøm, der gik i opfyldelse,” siger Maja, der stadig har flere drømme, men de er langt fra selviske.

”Mine drømme er, at gymnastik kan blive mere udbredt og at TeamGym vil blive optaget på OL programmet.”

Selvom de personlige drømme ikke lige er der i sporten, er der stadig ambitioner.

”Jeg vil gerne udvikle mig og gå til gymnastik mange år endnu. Træning er sjovt og det er fedt, vi også har drenge på vores årgang, fordi de har en anden jargon. Når vi træner så meget, er de også mine venner,” siger Maja, der træner fem gange om ugen.

”Jeg er til spring- og rytmisk træning to gange om ugen og styrketræning en gang, som er vigtigt, da det er skadesforebyggende. Jeg har ikke noget imod fem træningsdage, fordi det er sjovt.”

Nørdet snak

Juniorlandsholdet for piger i TeamGym består af 16 gymnaster.

”Vi mødes oftest på efterskoler og træner der, som forberedelse til EM. Det afholdes til april i Ballerup Super Arena. For mig er det nærmest surrealistisk, hvis jeg er på holdet til EM, fordi jeg er på hold med flere, som jeg har set op til. Og så vil det være virkelig fedt at kunne repræsentere Danmark,” fortæller Maja, der nyder at være på landsholdet.

”Det gør jeg også i ROG, men det er lidt anderledes med landsholdet, fordi alle er på et højt niveau og man kan tale om alting omkring sine spring ned i mindste detalje. Det er en meget nørdet snak, men det er virkelig fedt,” siger hun og griner.



Der kan tales mange detaljer, når man lige har udført et spring som dette, når man er springgymnast.

Flere ROG’ere på vej

Maja går til daglig i 8. klasse på Rødovre Skole og startede til gymnastik som 2-årig.

”Det var voksen-barn gymnastik,” supplerer mor Heidi, som er med til interviewet og så tager Maja igen over:

”Jeg synes, de er rigtig gode i ROG til at spotte, hvis man skal op på et

højere hold. Siden jeg var seks år, som jeg kan huske, har jeg altid haft gode trænere og jeg sikker på, der er flere landsholdsgymnaster på vej fra ROG,” slutter Rødovres landsholdsgymnast.

Stolthed i ROG

Bestyrelsen i ROG skjuler ikke deres stolthed over, at klubben har fået en landsholdsgymnast.

”Vi er især stolte, fordi Maja nærmest er vokset op i ROG og hendes udtagelse er, udover hendes eget meget store talent og helt utrolige dedikation til gymnastik og hendes træningsdisciplin, et produkt at det store talentudviklings- og elitearbejde vores trænere i klubben har lagt mange års arbejde i,” siger Thomas Maconi Ludvigsen, der er bestyrelsesmedlem i Rødovre og Omegns Gymnastikforening. Han fortsætter:

“Det er et arbejde, der tidligere har ført til Danmarksmesterskaber, blandt andet ved sidste DM, til ROG. Maja var også en del ROG´s Minimix hold, som vandt DM i 2019. Desværre har holdet endnu ikke haft mulighed for at vise, hvad de kan i Juniorrækken på grund af COVID 19, men holdet er, netop efter en individuel vurdering af TeamGym Danmark, blevet tildelt et “Wildcard” til Junior ligaen, som er den bedste række i gymnastik, og skal forhåbentlig i konkurrence i landets bedste række, igen i det nye år, selvom de alle er 1. års juniorer.”