Drømmen om at blive selvforsynende

SPONSORERET INDHOLD Drømmer du om at dyrke dine egne grøntsager? Du er ikke alene. Vi er mange, som drømmer om at kunne høste egne frugter og grønt, og faktisk så kan de fleste lykkes med projektet. Læs med her for inspiration til at dyrke dine egne grøntsager.

For dig som har en have

Hvis du er så heldig, at du har en have, så har du rige muligheder for at dyrke dine egne grøntsager. Det betyder dog måske, at du skal indrette haven lidt anderledes, sådan at du får mest mulig ud af det areal, som du har. Det kan være en god ide, at du indretter haven i zoner sådan, at du får adskilt bed og køkkenhaven fra det sted, hvor du og familien opholder jer mest.

Hvis drømmen er et drivhus, så finder du et imponerende udvalg af drivhuse i alverdens former og størrelser hos Harald Nyborg. Du kan altså finde et drivhus, som passer perfekt til dine havedrømme. Med et drivhus, så kan du komme til at dyrke endnu flere grøntsager, blomster og krydderurter end du kan have i havens grøntafdeling. En kombination mellem drivhus og en køkkenhave, vil give dig flere gode smagsoplevelser med egen produktion. Husk at give dine afgrøder gødning, det kan være en hjælp at du investerer i en gødningsspreder for at lette arbejdet.

Et drivhus er ikke kun et sted, hvor du dyrker grøntsager, det er også en skøn sanseoplevelse. Mange haveejere bruger drivhuset som et sted, hvor de finder ro og fred, og tager gerne en lille bog med derud, hvor de kan sidde og nyde at planterne gror.

For dig som bor i lejlighed

Selv om du ikke har din egen have, så er der ingen grund til at holde sig tilbage med drømmen om at være selvforsynet. I de store byerne er det flere eksempler på ejerforeninger, som er gået sammen om at bruge f.eks. taget til at skabe grønne oaser. Hvis dette er en mulighed, der hvor du bor, så er det bare med at komme i gang. Hvorfor ikke undersøge mulighederne for at gå sammen om at skabe en køkkenhave på taget?

Hvis du er så heldig, at du er indehaver af en altan, så har du flere gode muligheder for at blive selvforsynende i byen. På altanen kan du plante tomater, agurker og krydderurter i lange baner. Hvis du kun har et lille køkken, så findes der mange muligheder med mikrogrønt, hvor du kan dyrke forskellige former for spirer, som du kan bruge i madlavningen. Der er kun fantasien, som sætter grænser, når det kommer til at finde plads til at dyrke sine egne grøntsager.

Hvis du bor i byen, kan du også undersøge muligheden for at leje en lille have. Der findes muligheder for daghaver og nyttehaver, hvor du kan plante dine egne grøntsager og nyde at få jord under neglene.