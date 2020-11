Drenge blev til mænd i Parken

Avarta leverede en flot indsats i Parken, hvor det blev til et nederlag på 2-1 til FCK i pokalturneringen Foto: Brian Poulsen

fodbold Avarta leverede en mandfolkepræstation af de helt store, da de i Danmarks nationalarena var foran i stort set hele første halvleg mod mægtige FCK. Det hele endte dog som forventet, da Avarta måtte se sig slået med 2-1.

Af Christian Valsted

Fodbold uden tilskuere lyder umiddelbart som en tam affære, og især når man spiller i Parken mod selveste FCK, men Avarta fik hurtigt tændt op under Parken, da de i uimponeret stil gik friskt ind til kampen mod storfavoritterne fra hovedstaden.

Stadionuret havde knap nok rundet fem minutter før Avartas mest toneangivende spiller, Mads Walter, helt sensationelt sendte bolden ind bag FCK-målmand Sten Grytebust, der intet kunne stille på op på Mads Walters hug fra distancen.

Efter føringsmålet skruede FCK op for tempoet og allerede minuttet efter testede Victor Fischer træværkets holdbarhed med et skud på overliggeren.

Avarta var belejret i store dele af 1. halvleg og målmand Oliver Funch agerede i flere omgange levende sprællemand inde på stregen.

Det begyndte at dufte af pauseføring til Avarta, men i det 42. minut fik FCK udlignet, da Victor Fischer fik prikket bolden i nettet til en udligning.

Tæt på sensationen

FCK sad på det meste af spillet i 2. halvleg, men et heroisk fightende Avarta-mandskab kæmpede en vis legemsdel ud af bukserne og i sær anfører Emil Thomsen og midtstopper Emil Bodholdt gik forrest i nærkampene.

Avarta var aldrig tæt på et nyt føringsmål og i det 61. minut kom det forventede mål til FCK, da Victor Fischer doblede sin målkonto op.

Efter 2-1 målet kunne man frygte et Avarta-kollaps, men de unge spillere kæmpede ufortrødent videre og i tillægstiden var sensationen snublende nær, da Avartas Mads Walter slap igennem i venstre side af straffesparksfeltet og uselvisk valgte at spille bolden på tværs, hvor de to indskiftere Frederik Jørgensen og Tristan Hansen begge var uhyre tæt på at prikke en udligning i kassen.

Desværre manglede Avarta lige det sidste held i situationen og i stedet for mål, fløjtede dommeren kampen af efter en særdeles underholdende pokalkamp.