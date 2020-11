Danmarksmester i investeringer

Det er især nybyggeri og renovering af plejehjem, samt vedligeholdelse af veje, der har givet Rødovre den vilde førsteplads. Foto: Brian Poulsen

Bygger mest af alle Der er gang i byggemaskinerne i Rødovre. Faktisk dobbelt så meget gang i dem, som i rigmandskommunen Lyngby-Taarbæk. Ja, faktisk så meget gang i den, at Rødovre er den kommune i Danmark, der investerer mest.

Af André Bentsen

Rødovre er den kommune i Danmark, der bruger flest penge på renoveringer og nye bygninger, samt asfalt.

Men, der skal endnu mere fokus på grønne løsninger og billige boliger til udsatte og unge i fremtiden, mener oppositionen.

Pladsen som landets ypperste byggeaktør blandt kommunerne, kan ingen dog rokke ved.

Det viser en ny analyse fra DI Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2017 til 2019.

”De seneste år er befolkningen i København steget med over 10.000 om året. Det kræver investeringer i skoler, børnehaver og så videre, så der er plads til alle. Samme tendens oplever mange af kommunerne i hovedstadsområdet, og det afspejler sig også i, at en stor del af hovedstadskommunernes investeringer ligger i den høje ende,” siger formand for DI Dansk Byggeri Hovedstaden Mads Raaschou.

Attraktiv kommune

Han har sin egen virksomhed her i Rødovre, hvor der aldrig før har været så mange maskiner i gang samtidig, som netop nu. Og det kan de andre lære af, hvis de vil tiltrække dygtige virksomheder, mener han.

”Gode skoler, børnehaver og veje i god stand er uden tvivl med til at gøre det attraktivt for både borgere og virksomheder at slå sig ned i en kommune. Virksomhederne er jo afhængige af, at de kan rekruttere medarbejdere i nærområdet, og det kan de kun, hvis det er attraktivt at bo i her, så det hele hænger sammen. Det kan være til inspiration for andre, at det ikke er København eller Aarhus, men en mindre kommune som Rødovre, der investerer mest i byggeri og anlæg i hele Danmark,” siger Mads Raaschou.

Dyre boliger

I kommunalbestyrelsen har der været bred enighed om langt de fleste investeringer på anlægssiden, men Rødovre nærmer sig også en grænse, hvor man skal tænke over, hvad der skal bygges, mener Kenneth Rasmussen fra SF. ”Vi bygger og bygger i Rødovre. Der kan være god mening i at udbygge en kommune, men der kommer også en grænse og der er vi ved at nå. Et af problemerne er også at mange af de nye boliger er alt for dyre. Vi bliver nødt til at tænke i, at vi har mere brug for ungdomsboliger og billige boliger end dyre boliger,” siger han og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi har noget at tilbyde vores børn, når de flytter hjemmefra. Det kan ikke være rigtigt, at de skal søge væk fra kommunen for at finde en bolig, de kan betale, fordi vi fortrinsvis bygger dyre boliger.”

Flere ungdomsboliger

Sf mener derfor, at byggetilladelserne fremover skal gå hånd i hånd med et krav om, at der opføres billige boliger og ungdomsboliger.

”Derudover er det vigtigt, at vi fremover tænker i en mere grøn retning,” siger han og tilføjer:

”Ved Rødovrehallen skal der bygges nye ungdomsboliger, og det er en rigtig god ide, men jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde valgt at lave disse boliger i et sted, hvor vi ikke rammer det grønne område.”

Skal tiltrække ressourcestærke

Hos De Konservative er spidskandidat, Kim Drejer Nielsen enig.

”Det er meget spændende hvad der sker i Rødovre i disse år. Mit store håb er at det lykkes at skabe livlige bydele, der kan fastholde unge og ældre samt tiltrække ressourcestærke borgere,” siger Kim Drejer Nielsen og tilføjer:

”Det vil være en fordel for hele kommunen. Men samtidig er det ufatteligt vigtigt, at vi ikke tilbygger alt, men både bevarer og anlægger grønne områder. Det skal gå hånd i hånd.”

For mange dispensationer

I SF frygter Kenneth Rasmussen, at der har været så mange byggerier i gang de seneste år, at virksomhederne bare regner med, at kommunen lemper på kravene.

”En helt anden ting er de dispensationer, der bliver givet til de lokalplaner, der er vedtaget. Det virker lidt som om, at man fra bygherrens side spekulerer i, at man ’bare’ beder om en dispensation, så man kan udbygge. Det er noget, vi bør være opmærksomme på, og som SF vil følge nøje den kommende tid,” understreger han.

I gennemsnit investerer kommunerne landet over 2.920 kr., og samlet set investerer kommunerne i hovedstadsområdet 600 kr. mere per indbygger. De 11 kommuner Rødovre, Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, København, Albertslund, Dragør, Glostrup, Herlev, Ishøj og Frederiksberg investerer alle over landsgennemsnittet.