Bygger kuppel med 3D-teknologi

”Det har været spændende at arkitekten har været der, til at fortælle om hans idéer,” siger elev Andreas Grønbech.

Kuppelen består af 40 plader og er sat sammen til en rund buet form, der mest af alt ligner en kæmpe svamp. Foto: Presse

håndværk I tæt samarbejde med arkitekt Jacob Hilmer har bygningssnedkerelever fra Next på Tæbybej bygget en tre meter høj kuppel med fræset træ og avanceret teknologi.

Af Christian Valsted

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur og Next Uddannelsen på Tæbyvej fortsætter deres parløb i bestræbelserne på at lade to forskellige faggrupper lære af hinanden.

I august måned gik fortid og fremtid hånd i hånd, da tømrerelever fra Tæbyvej, i samarbejde med arkitekt Martin Marker fra A-A Collective, byggede et udsnit af en stol fra vikingetiden, og i efteråret har bygningssnedkerelever færdiggjort en tremeter høj kuppel, som arkitekt Jacob Hilmer har designet.

Synergien mellem arkitekt og håndværkere har været inspirerende begge veje og meningen med projektet, der er sat i verden af videnscenteret, er at de to faggrupper skal lære af hinanden.

”At arbejde med en anden faggruppe er altid inspirerende. De har en hel anden tilgang til tingene. Og det respekterer man også, og Jacob respekterer vores tilgang til tingene. Det er meget givtigt,” udtaler faglærer Thorsten Schmaltz i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet…

Sat sammen af 40 plader

Det var elevernes opgave at transformere Jacob Hilmers idé til tegninger, som egnede sig til at blive udfræset på CNC-maskinen. Efter en uges tegning i 3D, blev der fræset i en uge, og samlearbejdet med kuppelen, der er sammensat af godt 40 plader, tog under en uge.

Next og videnscenteret oplever, at elevernes samarbejdsevner styrkes indbyrdes og tværfagligt gennem dialog og sparring mellem snedkerelever, arkitekter og faglærere og videnscenteret vil nu prøve at udbrede idéen til andre erhvervsskoler i landet, og står klar med hjælp til de skoler de er interesserede i lignende tværfaglige samarbejder.