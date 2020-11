Bundstriden intensiveres Metalligaen, Ishockey: R¿dovre Mighty Bulls - Odense Bulldogs. #71 Nicklas Carlsen

Nicklas Carlsen scorede to mål i Odense. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Odense vandt bundkampen fredag aften over Rødovre, hvilket betyder, at kampen om at undgå 9. pladsen blev intensiveret mellem Odense, Rødovre og Herlev.

Af Peter Fugl Jensen