Alt du bør vide om cannabisolie

SPONSORERET INDHOLD Har du spørgsmål til cannabisolie? I denne artikel kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål som fx svarer på, hvordan CBD-olie indtages, og hvilke fordele, det kan byde på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad er cannabisolie?

Cannabidiol forkortes til CBD, og det er et af primære stoffer i cannabisplanten. CBD bliver ekstraheret fra cannabisplanten og brugt til en særlig olie, som kan bruges til medicinsk brug.

Der er folk, som tager CBD-olie i forbindelse med Parkinson, migræne, kræft, angst, gigt, sklerose, stress, vægttab og andre af livets udfordringer. Du kan lære mere om lære mere om cannabisolie på cibdol.

Hvordan indtages CBD-olie?

Du kan indtage CBD-olie på flere forskellige måder. Du kan finde de mest udbredte nedenfor:

Oral – Du indtager 2-3 dråber CBD-olie under tungen i ca. et minut, og herefter skal du synke. Det anbefales at gøre dette hver dag i mindst en måned, så du kan opleve positiv effekt.

E-cigaretter – Du kan også indtage CBD-olie gennem en e-cigaret, hvor olien fordamper.

Kapsler – Det er muligvis den mest udbredte form som fx CBD kapsler fra cidbolcbd.dk, og det er især gældende for dem, som ikke kan lige smagen af CBD-olie. Når man indtager CBD-olie i form af kapsler, smager du stort set ikke olien.

Piller – Der er folk, som ikke kan lide at sluge kapsler, og derfor er en CBD-olie i pilleform et godt alternativ.

Tyggegummi – Hvis du hverken kan lide piller eller kapsler, kan du alternativt indtage CBD-olie ved at tygge tyggegummi. Dette er en glimrende løsning, når du fx er ude at rejse.

Bør jeg tage CBD i form af kapsler eller piller?

Der er mange, som spørger ind til om CBD-olie er bedst i form af kapsler eller piller. Det er helt op til dig selv. Der er som sagt folk, som ikke kan lide hverken piller eller kapsler, og derfor indtager de CBD-olie i dråbeform eller i form af at tygge på tyggegummi.

Dog skal det nævnes at det kan tage længere tid for kroppen at optage CBD-olie i kapselform, da kapslerne bliver opløst i maven, før du oplever en effekt af olien. Men det tager normalt ikke lang tid, før at du kan nyde fordelene ved CBD, hvis du indtager det i kapselform.

Hvor hurtigt kan jeg opleve en effekt af CBD?

Som nævnt ovenfor, går der normalt ikke længe. Hvis du sidder tilbage og undrer dig over hvor hurtigt du kan opleve en effekt af CBD, kan du regne med at der går ca. to uger. Størstedelen af de personer, som indtager CBD, oplever en effekt efter 14 dage, men dette kan naturligvis variere fra person til person.

Bliver man høj af CBD-olie?

Du bør ikke blive høj, når du indtager CBD-olie. Cannabinoid THC påvirker nervesystemet og fører til en eventuel euforisk effekt. Men CBD-olie har kun en meget lille procentdel af THC, som ikke bør påvirke dit nervesystem, så du bliver høj.

I Europa er det faktisk ikke lovligt at tage CBD-olie med mere end 0,2 % THC, og i USA er den sats på 0,3 procent. Så længe du køber certificerede produkter, som opfylder disse krav, bør du ikke blive høj, og på den måde kan du også køre i bil, efter at du indtager CBD-olie.