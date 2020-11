Aflyser München-tur

På grund af coronarestriktioner kommer 8.B her fra Rødovre Skole, og alle andre 8. klasser i Rødovre, alligevel ikke til Müchen på studietur. Foto: Brian Poulsen

INGEN VILD STUDIETUR Dét, der skulle have været den største satsning i Rødovres historie på skoleområdet, bliver ikke til noget i år. I stedet håber kommunen at sende alle 8. klasser på studietur til Tyskland til foråret.

Af André Bentsen

8. klasserne i Rødovre må ligesom resten af samfundet kigge længe efter deres udenlandsrejse.

Eleverne skulle ellers, som et led i Rødovre Kommunes store satsning på faget Teknologi og Innovation, have været på studietur til München. Turen var først planlagt til at foregå her i efteråret, men bliver nu skudt til foråret 2021 og er nu helt aflyst.

”Situationen er, som bekendt, desværre fortsat meget usikker. Der er rejserestriktioner fra både dansk og tysk side, som gør planlægningen usikker. Virksomhederne i Tyskland har reduceret deres aktiviteter og vil have øget fokus på forretningskritiske anliggender. De har således ikke mulighed for at prioritere denne slags samarbejde. Skoleelever i Bayern er pt. ikke i skole,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

”De har heller ikke mulighed for at mødes fysisk eller at samarbejde virtuelt med elever fra Rødovre Kommune. Og det er vanskeligt at indgå samarbejdsaftaler om de tiltænke besøg på tyske virksomheder. IBM, BMV og andre har eksempelvis ikke mulighed for at modtage elever fra Rødovre Kommune, hverken fysisk eller virtuelt,” siger han.

Studietur til foråret

Hvis det bliver muligt til foråret at lave en studietur i Danmark for 8. klasserne vil det blive forsøgt, lover Rødovre Kommune de skuffede elever.

”En lejrskole i Danmark kan naturligvis ikke tilbyde eleverne den samme teknologiske indsigt i eksempelvis rumteknologi og bilfabrikation i stor skala, som en studietur i München ville have kunnet. På samme måde vil det sproglige og kulturelle dannelsesaspekt samt den internationale dimension gå tabt,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen og tilføjer:

”Danmark har dog også noget at byde på, eksempelvis Vestas, Lego, Danfoss Universe og Esbjerg Havn. Institutioner i nærområdet som Herlev Hospital, DTU, Amager Bakke og Rødovre Apotek kan ligeledes være oplagte besøgssteder,” siger en dog fortrøstningsfuld Flemming Lunde Østergaard Hansen.”

Forstår det godt

Blandt eleverne i 8. klasse i Rødovre Kommune er der stor ærgrelse at spore, men også stor forståelse for en beslutning, der først og fremmest tager hensyn til sikkerhed og muligheder.

”Det er lidt sørgeligt, fordi det kunne være godt at se seværdighederne i Tyskland og hyggeligt at være sammen med sine venner. Men jeg håber, at vi kan få lov til at prøve noget andet, der er lige så godt,” siger Yasin fra 8.B.

Klassekammeraten Rasmus er enig.

”Det er ærgerligt, vi ikke får lov at opleve de spændende ting, som vi kunne og skulle se, men jeg håber, at skolen i stedet finder på noget fedt, vi ellers kan lave,” siger han.

Bertram fra samme klasse er enig:

”Det er nederen, at vi ikke kommer til München, og jeg håber, de finder på noget andet, vi kan prøve i stedet for, men det er jo nok det bedste, vi ikke tager af sted.”