Afblæser nordjyske tilstande i Rødovre

Selvom det sandsynligvis var på tale, at man heller ikke på Vestegnen måtte krydse kommunegrænserne for at dæmme op for smittespredningen her, ser det nu ud til, at de seneste indsatser virker lokalt. Foto: Brian Poulsen

Coronavirus Selvom Berlingske Tidende tirsdag morgen sendte et gys gennem læserne med historien om, at der måske var Nordjyske tilstande på vej til Vestegnen, har de lokale borgmestre om eftermiddage fået modsatte melding. ”Det ser ud til, at de ting, vi har aftalt på det sidste krisemøde med ministeren virker,” siger Rødovres borgmester.

Af André Bentsen