500 borgere går lige nu rundt med diabetes 2 uden at vide det, og det kan faktisk være livsfarligt.

548 har type 2-diabetes uden at vide det

Alt for mange har diabetes uden at vide det - nu kan du få risikotest og få vished. Foto: Arkiv

…men bare rolig. Hvis vi ikke begynder at leve sundere, får de nok følgeskab af nogle af de 2.588 andre fra Rødovre, der skønnes at have prædiabetes og høj risiko for at blive en del af overskriften næste år. Nu kan du få gratis test.

Af André Bentsen

Type 2-diabetes i Danmark · Mindst 252.000 danskere har type 2-diabetes. · Om 10 år vil 430.000 danskere have type 2-diabetes. · 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes. · 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). · Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder om året. Almindelige symptomer på type 2-diabetes · Træthed, øget tørst, hyppig vandladning, kløe og vægttab.

Lige nu skønnes det, at 2.588 borgere i Rødovre har prædiabetes og altså er i risikogruppen for at udvikle type 2-diabetes.

Derfor opfordrer Rødovre Kommune og Diabetesforeningen alle, der har flere symptomer til at tage en såkaldt risikotes i forlængelse af Verdens Diabetesdag lørdag den 14. november.

Det kan især være en god idé for de 548 borgere, der lige nu rent faktisk allerede har type 2-diabetes uden at vide det.

Type-2 diabetes udvikler sig nemlig som regel så langsomt, at alt for få opdager sygdommen i tide.

”Det er alvorligt,” siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

”Flere end hver tredje, der får konstateret type 2-diabetes, har allerede en eller flere følgesygdomme. Det viser, de har haft sygdommen i årevis uden at vide det. Derfor er det vigtigt, man får styr på sin risiko så tidligt som muligt, så man kan gøre noget og forebygge,” understreger Tanja Thybo.

Alvorlig sygdom

Selvom du måske hører mere om corona og kræft lige nu, er type 2-diabetes en alvorlig sygdom, som kan medføre alvorlige følgesygdomme som hjerte-kar-sygdom, nyresvigt, nedsat syn og føleforstyrrelser i ben, fødder og tæer, som kan ende med amputation.

Corona gør det værre

Hvert år til Verdens Diabetesdag sætter Diabetesforeningen derfor fokus på tidlig opsporing af type 2-diabetes, og i år er det endnu mere vigtigt, at så mange som muligt tager risikotesten, fordi nedlukningen på grund af coronavirus har gjort, at mange har været mindre fysiske aktive i en længere periode.

”Vi frygter, at vi i den kommende tid vil se en stigning i diabetestallene på grund af coronanedlukningen. Det skyldes, at nedlukningen har gjort mange mere inaktive og givet lidt ekstra kilo på sidebenene. Det kan få type 2-diabetes til at rykke nærmere, hvis man i forvejen har været i høj risiko,” siger Tanja Thybo.

Hun henviser til, at 360.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes og derfor er tæt på at udvikle sygdommen. Selv om arvelighed spiller en meget markant rolle er overvægt og inaktivitet ofte en udløsende faktor.

Ved kampagnerne de seneste år ved Verdens Diabetesdag den 14. november har titusindvis taget risikotesten på diabetes.dk eller ved et af de mange arrangementer på apoteker, sundheds- og forebyggelsescentre. Flere end halvdelen af de testede blev anbefalet at søge læge på grund af høj risiko for type 2-diabetes.

”Oplever man træthed, kløe, synsforstyrrelser, højt væskeindtag eller tissetrang kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de symptomer, skal man ikke slå det hen som for eksempel et tegn på, man bliver ældre: Man bør få sin læge til at tjekke, om man har type 2-diabetes,” siger Tanja Thybo.

Man kan altid tage testen på www.diabetes.dk/testdigselv.

I Rødovre Kommune kan du hente risikotest og pjecer på Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 64.

I Rødovre Kommune har 1.725 allerede diagnosen type 2-diabetes.