5 gode grunde til at finde det bedste bambustøj til herre

Skal du finde en kvalitets bambustøj? Og vil du vide, hvorfor du skal vælge bambustøj? I denne korte artikel giver vi dig fem gode grunde til at vælge bambustøj, og hvorfor det er særligt bæredygtigt tøj. Find ud af mere herunder.

Bambustøj er et bæredygtigt materiale

Bambus er et materiale i vækst, ikke bare fordi det vokser usandsynligt hurtigt, men fordi modebranchen har set sig særlig lune på det. Det lever op til tidens fokus på bæredygtighed, da selve bambusplanten – i modsætning til bomuld – kan vokse hurtigt og uden nogle kunstige tilsætningsstoffer. Derudover er bambusstoffet, som bruges til tøjet også kendt for en masse positive egenskaber. Dem skal vi kigge nærmere på i denne artikel. Først skal vi lige slå fast, hvad bambustøj egentlig og hvilke måder, det kan blive fremstillet på.

Hvad er bambustøj?

Bambustøj er skabt af særlige bambustekstiler. Disse tekstiler produceres ved hjælp af en lang række forskellige forarbejdningsmetoder. Der er hovedsageligt to måder, bambustekstiler bliver fremstillet på, (1) en kunstig og (2) en mekanisk. Størstedelen af det bambusstof, som bliver produceret over hele verden, er bambus viskose, det gøres gennem en kunstig fremstillingsmetode, som er billig, men skaber langt fra vaskeægte bambustøj. Hvordan kan det være? Det skal vi se mere på i det næste afsnit.

Tre forskellige bambustekstiler

Der er tre typiske bambustekstiler:

Bambus viskose

Bambus Lyocell

Bambus hør/linen

Bambus viskose

Bambus viskose er forarbejdet og genskabt cellulose fra bambusplanten, der bruges derfor færre penge og tid på at nedbryde planten. Denne tekstil er tæt på at være identisk med andre typer af viskose.

Den eneste grund til, at bambus bruges til fremstilling af dette stof i stedet for enhver anden type af træ, er de reducerede produktionsomkostninger.

De bæredygtige fordele i bambus viskose er således svære at finde – se derfor hellere efter det ægte, mekanisk producerede bambusstof, der produceres ud fra ren bambus.

Bambus Lyocell

Denne type tekstil svarer til viskose, men den er lavet med en lukket produktionsmetode. Derudover ændres der ikke på den kemiske struktur af cellulosen i produktionsprocessen.

Det er netop cellulosen, der bruges til at fremstille denne type af tekstil. Det betyder, at den bevarer mange af de gavnlige kvaliteter, der også er i det mekanisk producerede bambus hør.

Bambus hør

Denne type tekstil er den eneste, der kan betragtes som ægte bambusstof. Det er relativt dyrt og tidskrævende at producere, da det produceres mekanisk, men det giver langt flere fordele end de typer stoffer, der ikke produceres mekanisk. Denne type bambusstof er meget stærkt, holdbart og blødt.

5 gode grunde til at finde bambustøj

Bambus er nemt at dyrke økologisk. Det kræver ingen pesticider eller gødning i opdyrkningen. Det er også særligt tolerant overfor tørke, så der undgås store mængder af vand i vandingen af planten. Bambus er utrolig bæredygtig. Bambus vokser virkelig hurtigt. Efter ca. 4 års vækst er det klart til at blive høstet. Det skal heller ikke genplantes efter det er blevet fældet. Bambusplanten skyder nye skud ud på grund af sit enorme rodsystem. Det meste bambusstof er antibakterielt. Samtidig med det er det også allergivenligt. Mange mennesker, der oplever følsomhed over for andre materialer, kan med fordel tage bambustøj på uden problemer. Det er blandt andet også en af grundene til, at mange vælger bambusstrømper. Bambus er også naturligt fugtgivende. Det hjælper med at regulere din kropstemperatur ved at trække fugt væk fra din hud. Når du sveder, er bambus stadig behageligt at have på. Materialet, bambus, er utroligt blødt. Nogle sidestiller endda den behagelige fornemmelse med silke, så det er virkelig en god grund for at købe kvalitets bambustøj.

