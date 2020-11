400 dage uden ulykker på letbanen

I 400 dage har der ikke været en ulykke på letbanen, der har kostet hjemsendelse. Foto: Skyfish

Ofte, når der bygges stort i Danmark sker der ulykker på arbejdspladsen, der sender medarbejdere på sygehuset eller hjem med skader. Nu er der imidlertid gået 400 dage uden den slags ulykker på Letbanen, der snart gør det nemmere at være rødovreborger.

Af André Bentsen

Fakta - Seneste rapporterede arbejdsulykke med fravær på byggeriet af Hovedstadens Letbane fandt sted den 28. august 2019. - Den korte definition på en arbejdsulykke med fravær er, at medarbejderen ikke kommer på arbejde dagen efter ulykken. Se Arbejdstilsynets definitioner for yderligere viden. - Ulykkesfrekvensen for arbejdere i den danske bygge- og anlægsbranche var i 2018 og 2019 på hhv. 30,9 og 29,0 (Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening). - Til sammenligning var ulykkesfrekvensen for arbejdere i Hovedstadens Let-bane i 2018 på 0 og i 2019 på 24,9. I 2020 har der ikke været arbejdsulykker med fravær, og derfor en ulykkesfrekvens til dags dato på 0. Samlet set har

Hovedstadens Letbane er tæt på at blive en virkelighed, der gør hverdagen nemmere for borgerne tæt på stationerne, som den, der kommer i Islev.

Heldigvis, 7-9-13, har der endnu ikke været såkaldte fraværsulykker i forbindelse med arbejdet, der har stået på i hele 400 dage nu.

”Det gavner både produktiviteten og arbejdsglæden,” lyder det.

”Et af vilkårene undervejs i letbanebyggeriet er, at særligt de små byggepladser hele tiden ændrer sig og flytter rundt på den 28 kilometer lange strækning. Det giver udfordringer i forhold til den omgivende trafik, men også med, at selve byggepladsen ændrer indretning og ændrer på de rutiner, som medarbejderne kender. Jeg vil derfor give et kæmpe skulderklap til vores entreprenører og underentreprenører, som hele tiden er på tæerne for at vurdere risici og sikre en arbejds-plads uden ulykker,” siger Henrik Plougmann, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.

Entreprenører: Fokus på arbejdsmiljø virker

De tre entreprenører på letbanen CG Jensen, Aarsleff og MJ Eriksson har hver fået en bid af ruten. De glæder sig også over den flotte milepæl.

”Det er supergodt, at vi har passeret mere end et år uden ulykker med fravær. Vi ser nu effekten af, at introduktion, instruktion og ikke mindst opfølgning, vedligeholdelse og evaluering, er værktøjerne for en mere sikker arbejdsplads”, siger Søren Schnack Larsen, arbejdsmiljøchef i MJ Eriksson A/S.

”I CG Jensen vægter vi arbejdsmiljøet utrolig højt, og vi glæder os over, at medarbejderne på projektet passer på sig selv og hinanden. Det tegner godt for den videre udførelse”, siger Susanne Bruun, arbejdsmiljøchef i CG Jensen A/S.