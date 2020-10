VR hjælper unge med at tage bussen

Bagerst fra venstre er det Ann Rasmussen (chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole), Sune Buch-Sloth (chefkonsulent i Rødovre Kommune), borgmester Britt Jensen, Bhuvan Shetty (Senior Manager, BOSCH Munich). Siddende er det Edgar Hürfeld (Managing Director and Vice President, BOSCH Stuttgart) og Henrik Abildtrup (Social- og Sundhedsdirektør i Rødovre Kommune), der alle har skrevet under på den nye samarbejdsaftale. Foto: Rødovre Kommune

samarbejde I Rødovre er det offentlige gået sammen med det private erhvervsliv om at skabe løsninger, der sikrer et bedre og nemmere liv for unge med indlæringsvanskeligheder.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune har indgået en aftale med det private firma, BOSCH, om at skabe VR- og AR-løsninger, der styrker den måde, som Rødovre Kommune leverer velfærd på.

Aftalen er en frivillig samarbejdsaftale, som skal sikre, at en vej frem til de bedste løsninger for borgerne. Især dem, der har brug for ekstra hjælp til ting, som vi andre tager for givet. At tage en tur med bussen eksempelvis.

”Hos en gruppe unge med indlæringsvanskeligheder kan det være en uoverkommelig udfordring at tage bussen. Rødovre Kommune har gennemført et forløb med fem unge, der ikke selv kunne tage bussen. De var, før forløbet, overbevist om, at det kunne de ikke selv,” starter Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

De gennemgik derfor et træningsforløb med VR-briller. Når de brugte brillerne, så det ud som om, at de var i den rigtige lokale bus. Ved at gøre det til et spil (gamification) blev de motiveret til at gøre det igen og igen og gennemtræne det, indtil de var sikre.

”Det endte med, at deltagerne var så sikre, at de alle kunne tage bussen i den virkelige verden uden problemer. Der skete med andre ord en læring fra VR til real life, hvilket er banebrydende. Oplevelsen har givet eleverne mulighed for at drømme om, hvad de kan gøre, hvis de ikke er afhængige af andre,” forklarer Britt Jensen.

Planen er nu, at de gode erfaringer fra pilotprojektet skal bredes ud til flere, så de børn/unge, der har udfordringer med at tage bussen, får hjælp og selvtillid til at kunne gøre det.

”Aftalen er indgået efter et godt samarbejde om et konkret VR-projektet i Rødovre Kommune, som vi har haft gode resultater med. BOSCH har i tæt samarbejde med Rødovre Kommune og Københavns Professionsskole udviklet den software, der ligger bag,” tilføjer borgmesteren.

Mere Velfærdsteknologi

Hun understreger, at al den nye velfærdsteknologi skal gøre en forskel for de mennesker, som det hele drejer sig om.

”Vi kan simpelthen give dem et bedre liv. Det er meget mere tilfredsstillende for det enkelte menneske, at man kan klare sig selv i stedet for at være afhængig af andre. Derfor prøver Rødovre Kommune løbende nye teknologier og metoder af, fordi der er et enormt potentiale.”