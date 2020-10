Vaccinefarce

Det undrer Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth, at Statens Serum Institut ikke har været bedre forberedt på den øgede interesse for at lade sig vaccinere. Foto: Arkiv

læserbrev Det er desværre ikke kun i Rødovre, at danskerne går forgæves efter den vaccine mod influenza, som regeringen har opfordret danskerne til at modtage sådan som Rødovre Lokal Nyt kunne berette den 21. oktober.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), fhv. folketingsmedlem & folketingskandidat

Det undrer mig såre, at Statens Serum Institut ikke i større udstrækning har været forberedt på den øgede interesse for at lade sig vaccinere. Når landets sundhedsminister opfordrer borgerne til at lade sig vaccinere og vi samtidig befinder os i en global pandemi, hvor alt tyder på, at man er i markant større risiko for at miste livet, hvis man både har influenza og covid-19, så er det da ikke mærkeligt at massevis af mennesker, der ikke har overvejet at blive vaccineret før, benytter sig af muligheden.

Samtidig er der også opstået mangel på pneumokok-vaccinen, som ældre er blevet anbefalet at tage. Nu viser det sig tilmed, at det kan blive svært at skaffe flere vacciner end de allerede bestilte, da efterspørgslen er steget globalt.

Der er ikke mange point til SSI og Sundhedsministeriet for deres måde at styre – eller rettere ikke styre – indkøb og tildeling af vacciner på! Det risikerer at koste menneskeliv.