Usædvanligt dårligt

Avartas angribere har endnu ikke scoret et mål i 2. division. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta har det svært, men det er ikke svært at sætte en finger på holdets udfordring.

Af Peter Fugl Jensen

Ingen andre hold har scoret så få mål som Avarta i 2. division, som er to mål i løbet af otte kampe.

Derfor har vi ledt efter en dårligere offensiv og været samtlige rækker under DBU igennem. Kun Horsens i superligaen nærmer sig med deres tre scoringer, men det er altså efter fem kampe.

Derefter kiggede vi i Sjællandsserien, Københavnsserien – ja, selv Jyllandsserien, Lolland-Falster Serien, Fynsserien og Bornholmerserien. Svaret er, at ingen har så ineffektivt angreb på deres niveau.

Vi skulle helt ned i serie 1 for at finde et hold, der nærmer sig en tangering af Avarta. Her har Brøndby IF et hold, der har scoret tre mål efter 10 kampe, men de havde faktisk scoret tre mål efter otte runder.

Avartas offensiv er altså usædvanlig dårlig.

”Det ser tungt ud, men vi går stadig efter top 6. Vi kommer jo frem til chancerne, så vi tror på det, hvis bare vi får hul på bylden. Spillerne arbejder stenhårdt for det, så det skal nok komme og jeg vil gerne understrege, det her ikke er et trænerproblem,” udtalte sportschef Per Thomsen til Team Rødovre uddelingen.