Udskifter løb med al opmærksomheden

Micki Strømlund blev i dag tildelt prisen som 'Årets Idrætsleder' i Rødovre Foto: Red.

Årets idrætsleder Han startede på bænken i dagens lokalopgør mod Ejby, men Orients fodboldformand Micki Strømlund blev alligevel dagens helt store helt, da han på grønsværen fik tildelt prisen som ’Årets Idrætsleder’ i Rødovre.

Af Christian Valsted

Mens Orients bestyrelse gjorde klar til fest og fejring i det nye klubhus, løb klubbens fodboldformand Micki Strømlund intetanende rundt på fodboldbanen bag Islev Skole og varmede op til dagens opgør i serie 4 mod Ejby.

Han vidste nemlig ikke hvad der var i vente, men han fangede hurtigt at der var noget i gære, da Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), trådte ind på banen kort før kampstart med et diplom i hånden.

”Kan du regne ud hvorfor vi er her,” spurgte borgmesteren storsmilende til Micki Strømlund, der havde svært ved at finde ud af, hvilket ben han skulle stå på.

”Der er ingen tvivl om, at den her pris er meget fortjent. Du er med til at sikre, at klubben favner bredt og dit arbejde er baseret på en enorm ihærdighed og et dybfølt engagement for fodbolden og for hele klubben. Du er en vellidt leder, der taler med medlemmerne og som hjælper og støtter dem både på det personlige og faglige plan. Det er en utrolig stærk styrke og det skal du endelig blive ved med,” lød det blandt andet fra borgmesteren, inden Micki Strømlund fik overrakt blomster og fortjent fik et bifald fra de mange fremmødte på sidelinjen.

Fodboldkampen blev herefter fløjtet i gang og Orients bestyrelse slog dørene op til klubhuset, hvor der blev serveret pindemadder og lidt vådt til ganen.

Den nyslåede prisvinder deltog naturligvis i fejringen, men han holdt lidt igen med de delikate kyllingespyd og dybstegte rejer.

”Jeg skal tilbage og spille 2. halvleg af kampen,” lød det kækt fra årets idrætsleder, der også fortalte, at prisen har en kæmpe stor betydning for ham.

”Jeg blev meget overrasket og jeg kan sige, at anerkendelse betyder rigtig meget. Ikke kun for mig, men for hele Orient. Vores fodboldafdeling har gennemgået en stor udvikling de sidste mange år og denne pris er med til at styrke vores arbejde, så jeg er super glad,” fortalte Micki Strømlund, der nu kan kalde sig ’Årets Idrætsleder’ i Rødovre.