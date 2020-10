Udnyttede coronakrisen til at begå hjemmerøverier

De fire personer er tiltalt for i alt 39 forhold. Ud over sagerne om hjemmerøveri, tricktyveri og lignende, er der tale om besiddelse af hash, tyveri og overtrædelse af færdselsloven. Foto: Arkiv

politi Fire personer er tiltalt for at have begået i alt 17 hjemmerøverier og tricktyverier i løbet af foråret. De fire tiltalte udnyttede blandt andet ældre borgere i Rødovre og straffen kan blive fordoblet, da forholdene er sket med baggrund i COVID19-pandemien.

Af Christian Valsted

Der findes tilsyneladende ingen nedre grænse for, hvor lavt kriminelle tricktyve og hjemmerøvere er villige til moralsk at synke, når de skal finde på påskud til at få adgang til ældres borgeres hjem. Således har Københavns Vestegns Politi rejst tiltale mod fire personer der blandt andet er anklaget for at have udsat en række ældre borgere for tricktyverier, hvor COVID-19 er blevet brugt som påskud til at få adgang til de ældres hjem.

Helt konkret har gerningsmændene forsøgt at skaffe sig adgang til de forurettedes hjem under påskud af, at skulle hjælpe med at spritte eller lignende.

De fire personer er tiltalt for at have begået i alt 17 tricktyverier, hjemmerøverier, røverier og forsøg på røveri i foråret 2020.

Gerningsmændene har været aktive i Rødovre og hvis de senere dømmes, kan straffen blive fordoblet, da straffelovens ’paragraf 81 d’ giver mulighed for at fordoble straffen for forhold der er sket med baggrund i covid19-epidemien.

”Vi ser på dette med største alvor. Forbrydelserne er sket mod ældre medborgere og under påskud af covid19, hvilket gør sagerne ualmindelige grove,” udtaler senioranklager Tina Christensen i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning af to af de tiltalte. Retssagen er endnu ikke berammet.