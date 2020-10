Tog fusen på Årets Idrætsudøvere

Borgmester Britt Jensen (S) sammen med holdleder Einar Schwarz og spillerne David Dark Hansen, Jonas Schwarz og Marcin Gosieniecki Foto: Brian Poulsen

Årets idrætsudøvere Rødovres tennisherre blev onsdag aften hædret med en af FIRs og Rødovre Kommunes mest fornemme priser, da de i klubhuset på Rødovre Parkvej fik overrakt prisen som ’Årets idrætsudøvere i Rødovre’

Af Christian Valsted

Der var dobbelt op på fejring, da Rødovre tennisklub onsdag aften havde inviteret pressen og Rødovres borgmester Britt Jensen (S) til en lille intim fejring af herreholdets oprykning til landets bedste tennisrække.

I klubhuset, på 1. sal med den skønne udsigt over banerne, var spillerne fra herreholdet og tennisklubbens bestyrelse bænket med corona-venlig afstand for at markere den sensationelle oprykning til eliterækken, der er den første af sin slags i klubbens 61-årige historie.

Borgmester Britt Jensen havde dog mere i ærmet end lovprisende ord for spillernes præstationer på banen. Hun kunne nemlig også afsløre, at herreholdet det næste år kan smykke sig med titlen som ’Årets Idrætsudøvere i Rødovre’.

Normalt plejer kommunen at hædre og fejre byens mange danmarksmestre til den årlige ’Foreningslederfest’ i Rødovrehallen, hvor priserne til ’Årets Idrætsudøvere’, ’Årets Idrætsleder’, ’Årets idrætstalent’ og Årets Unge Idrætsleder også bliver uddelt.

Den store festdag i Rødovrehallen er i år blevet aflyst, som en konsekvens af coronapademien, men det betyder ikke, at der ikke skal findes tre vindere og borgmester Britt Jensen benyttede den lille komsammen i klubhuset til at tage fusen på spillerne, der ikke anede, hvad der var i gære.

”For at kunne nå sådan et flot resultat, kræver det et stort engagement, dygtige spillere og gode folk omkring holdet. Jeg vil gerne ønske jer et hjerteligt tillykke med oprykningen og samtidig afsløre en overraskelse. I år kan vi ikke samles til fest og på grund af jeres flotte resultater vil jeg gerne afsløre, at det faktisk er jer, der bliver ’Årets idrætsudøvere’ i Rødovre Kommune,” lød det fra borgmesteren, der herefter kunne overrække vandrepokal, diplom og en lille erkendtlighed til spillere og trænere, der på fornem vis har spillet klubbens op i tennissportens superliga.

Lang rejse mod toppen

Inden borgmester Britt Jensen tog fusen på alle omkring holdet, havde klubformand Poul Lundberg Andreasen holdt en fin tale, hvor han malerisk gennemgik klubbens historie fra middelmådig tennisklub uden de store ambitioner til en tennisklub, der nu skal duellere med de store drenge i landets bedste række.

”Jeg har spurgt mig selv, hvorfor vi ikke er rykket op i de sidste 30-40 år. En af grundene er nok, at vi ikke tidligere har haft tradition, ambitioner og viden til at bringe det så langt,” sagde Poul Lundberg Andreasen blandt andet i sin tale.

Ambitionerne om oprykning var måske ikke til stede i klubben i 80’erne og 90’erne, men de kom så småt, da Einar Schwarz satte sine ben i klubben og begyndte at svinge en ketcher. Han var lige præcis den type ildsjæl, som klubben havde brug for og han begyndte senere at træne sine egne sønner, Rasmus og Jonas, der nu udgør grundstammen på det hold, der den 5. september kunne fejre oprykningen. En anden vigtig nøgle til klubbens succes, og mere ambitiøse mind-set, blev tilført i 2008, da træner og tennisspiller Marcin Gosieniecki blev en del af klubben.

Sammen med brødrene Schwarz, David Dark Hansen og med hjælp fra udenlandske spillere, der har suppleret holdet i de afgørende kampe, har han udgjort rygraden i klubbens fornemme resultater og selvom holdet nu, på papiret, står til bøllebank i landets bedste række, kommer den stolte traditionsklub fra Rødovre ikke til at lægge sig fladt ned.

”Fra umuligt til muligt er der kun et ’u’. Fjern det. Målet er at gå på banen for at vinde,” sagde holdleder og klublegende Einar Schwarz, da klapsalverne i klubhuset havde lagt sig.

Oplev en elegant sport

Holdets spillere skal først i aktion i elitedivisionen til næste sommer og for 21-årige Jonas Schwarz er det et ’boost’ for holdet, at vinde titlen som ’Årets Idrætsudøvere’.

”Det er med til, at man har lyst til at træne lidt flere dage i fitnesslokalet og træne fem timer mere på tennisbanen,” fortalte den unge spiller, der hører til blandt landets 15 bedste herrespillere.

Og træning skal der til. For når modstanderne til sommer hedder KB, HIK og Gentofte, kræver det råstyrke og den helt rigtige Rødovre-ånd.

”Nu kan vi komme til at møde en spiller som Frederik Løchte Nielsen, der har vundet Wimbledon (Frederik Løchte Nielsen vandt herre-doublen i Wimbledon i 2012, red.) og en spiller som Holger Rune, der vandt juniorernes French Open sidste år. Det bliver stort,” siger Jonas Schwarz, der håber, at mange vil kigge forbi tennisanlægget på Rødovre Parkvej, når herreholdet trækker i kamptrøjerne i den kommende udendørs sæson i landets bedste række.

”Som tilskuer er det anderledes at overvære en tenniskamp end for eksempel at se en fodboldkamp på et stadion eller at gå til ishockey i skøjtehallen. Man kan ikke råbe ligeså meget til vores kampe og man skal være stille på de rigtige tidspunkter, men det er en meget elegant sportsgren, hvor man kan komme tæt på spillet,” lyder det fra Jonas Schwarz.

De to øvrige idrætspriser, ’Årets Idrætsleder’ og ’Årets Idrætstalent’, bliver uddelt lørdag den 10. oktober.