Søren: Bliv juleven ligesom mig

Igen i år har Søren Lillevang og familien meldt sig som julevenner. Du kan også blive vært juleaften og gøre en forskel for andre Foto: Privat

Julevenner Han er kendt for at være hele kvarterets julemand, når han kører rundt sammen med de lokale politibetjente og giver Kærenes børn en ekstra sjov oplevelse i sit julekostume hver eneste december måned. Men hjemme i privaten er Søren Lillevang også juleven og med til at sørge for, at ingen sidder alene juleaften. Nu håber han, at andre også vil åbne deres dør.

Af André Bentsen

Fakta Over 350.000 danskere føler sig ensomme

44 procent ville tage imod en middagsinvitation fra en de kun kendte flygtigt

1 ud af fem danskere savner selskab, når de spiser aftensmad, blandt enlige og personer, der har mistet en ægtefælle, er tallet hver tredje

Langvarig ensomhed resulterer i en stresstilstand og er skadelig for vores krop

Alvorlig ensomhed koster hvert år samfundet 8. mia. kroner

Over 1.300 danskere holdt jul sammen i 2019 gennem julevenner

Julevenner blev etableret i 2012 af Røde Kors. I 2019 blev Boblberg samarbejdspartner.

Det er hjertet, der driver værket, når Søren Lillevang går på arbejde som ejendomsleder i AKB ved Milestedet i Kærene.

Det er det i den grad også, når han hver jul åbner sit hjem op for andre, som juleven i Røde kors. Nu opfordrer han andre til også at blive julevenner.

”Jeg må nok indrømme, at jeg har et socialt hjerte,” siger Søren Lillevang, der snart har været ejendomsleder i Rødovre i 40 år.

Beboere i Rødovre kender da også Søren og vil nok kunne nikke genkendende til udsagn om både menneske- og julehjerte.

Søren Lillevang går gerne forrest, når han har fået en god idé til at styrke fællesskabet i de boligområder, han er ejendomsleder for. Han er bland andet idémand og initiativtager til ’Børnedemokrati’, der lader børn få indflydelse i boligafdelingen på eksempelvis udvikling af legepladser.

Værtskab og fællesskab

Fællesskab har alle dage været vigtigt for den lokale ildsjæl, der også havde en finger med helt tilbage dengang, hvor man startede Lokalhus Syd op for at sikre, at det var fællesskabet, der værnede om lokalområdet.

Og det er netop tanken om fællesskab, der for cirka seks år siden fik Søren og familien til at blive julevenner i Røde Kors.

I julevenner åbner juleværter deres hjem for julegæster, der mangler et sted at holde jul. Sammen er gæster og værter med til at sikre en god jul, og at der er bare lidt færre, der holder jul ufrivilligt alene. Da Søren meldte sig, havde han gået og leget med tanken i noget tid.

”Jeg synes ikke, der er nogen, der skal sidde alene lige juleaften. Vi har tid, plads og overskud til at gøre en forskel, så hvorfor skulle vi ikke gøre det,” spørger Søren retorisk og fortsætter:

”Hvis alle familier bare en enkelt jul i deres liv åbnede deres hjem for nogle, der manglede et sted at fejre jul, ville der ikke være nogen, der sad ufrivilligt alene hjemme til jul. Det er jo faktisk meget simpelt,” siger Søren.

Julevenner åben for tilmelding

Selvom vi kun er i oktober, er det allerede nu muligt at tilmelde sig julevenner. Alle kan tilmelde sig på www.julevenner.dk, hvor man kan vælge at tilmelde sig som gæst eller vært. Ved tilmelding skriver gæsterne og værterne lidt om sig selv og deres ønsker for julen. Det kan være en god idé at tilmelde sig tidligt for at sikre en juleven, der ikke bor for langt væk. Ved tilmelding vælger værterne, om de selv vil lede efter en juleven på julevenner.dk eller om de vil bede Røde Kors om hjælp til at finde den rette.

Søren vil lade Røde Kors stå for matchet igen i år.

”Nu har vi prøvet det tre gange tidligere, og alle vores gæster har været søde og rare. Jeg er ikke nervøs for hvem, der træder ind ad døren. Vi har ikke haft nogle dårlige oplevelser, og så føler jeg mig sikker på, at de, der tilmelder sig, gør det, fordi de har et ønske om en hyggelig aften, præcis som vi selv har,” siger Søren.

Det er vigtigt for ham at understrege, at han ser sin indsats som lille. For ham er de virkelige helte julegæsterne.

”Det er da modigt af dem og sejt. Jeg er jo stadig sammen med min familie. De kommer til et hjem, hvor de ikke kender nogen. Det synes jeg, er godt gået. Vi åbner jo bare vores hjem en enkelt aften,” siger han.

"Hvem mon kommer, og hvordan reagerer personen?" Den slags ting. Men sådan er det ikke længere," siger Søren, der har et godt råd til kommende julevenner.

”Hvem mon kommer, og hvordan reagerer personen?” Den slags ting. Men sådan er det ikke længere,” siger Søren, der har et godt råd til kommende julevenner.

”Vi inviterer dem altid lige forbi til en kop kaffe før selve juleaften. Så kan vi hilse på hinanden og danne os et indtryk af hinanden. Det har været en rigtig god måde at gøre det på for os,” afslutter han

I 2019 var der over 1.300 danskere, der holdt jul sammen gennem julevenner. I år har Røde Kors åbnet for tilmeldingen tidligere end de plejer med et håb om, at endnu flere danskere vil hylde fællesskabet og blive julevenner i 2020. Julevenner blev etableret af Røde Kors i 2012. Siden har de hvert år matchet juleværter med julegæster, der mangler et sted at holde jul. Nu er der åbent for tilmelding på www.julevenner.dk.