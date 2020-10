SønderjyskE smæk

Hannah Jørgensens tre scoringer fra stregen, var ikke nok til point mod SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HK viste gode takter mod SønderjyskE i damernes 1. division, og fulgte godt med til midten i anden halvleg. En RH scoringspause, blev afgørende for kampens endelige resultat.

Af Flemming Haag

I forbindelse med 1. divisionskampen mellem Rødovre HK og SønderjyskE, blev der samlet ind til støtte for ”Knæk Cancer” i Rødovre Stadionhal.

Rødovre HKs 1. divisionsdamer tog imod SønderjyskE lørdag eftermiddag. Efter sidste weekends skuffende nederlag til Hadsten Håndbold, er det vigtigt med en sejr over SønderjyskE, hvis der fortsat skal holdes kontakt med holdene i den bedste halvdel i tabellen.

Underholdende første halvleg.

Der var tryk på fra starten af kampen, og fart på angrebsspillet i begge ender. Hjemmeholdet kom foran 2-0 på scoringer af Olivia Fredslund og Maria Breddam. Trine Hammer lagde ud med flere super redninger, og holdt gæsterne fra scoring i kampens første fire minutter. Gæsterne fik udlignet til 2-2 inden Hannah Jørgensen scorede til 3-2 fra stregen, hvor der var spillet otte minutter.

Det gik ti minutter inden den næste RH scoring, hvor Sophia Lind Nielsen reducerede til 4-6 og Signe Georgi til 5-6.

Gæsterne havde stor kvalitet i afslutningerne og kom på 5-8. Hjemmeholdet kom tilbage, hvor Nicole Leonhardt og Signe Georgi reducerede til 7-9 tre minutter inden pausen. Hannah Jørgensen til 8-9 og inden pausefløjtet, reducerede Nicole Leonhardt til pausestillingen 9-10.

En underholdende første halvleg med højt tempo, og intensitet. Trine Hammer i hjemmeholdets mål, leverede en flot redningsprocent, og holdt RH inde i kampen. Gæsterne havde mere kvalitet i sine afslutninger, hvor i mod hjemmeholdet afslutninger var af svingende kvalitet.

God start på anden halvleg.

En fin åbning på anden halvleg, hvor holdene fulgtes ad til stillingen 12-12, da der var spillet fem minutter. Nicole Leonhardt bragte RH foran 13-12 og 14-12 tre minutter senere. Der gik ni minutter før den næste RH scoring, da Nicole Leonhardt reducerede til 15-17, efter endnu en scoringspause. Nicole Leonhardt til 16-20 og Hannah Jørgensen til 17-20, hvor der resterede fem minutter af kampen. I kampens sidste sekunder, reducerede Sophie Lind Nielsen til slutresultatet 18-23, hvor der var spænding om resultatet, de første seksten minutter af anden halvleg, ved stillingen 15-17.

RH viste gode takter i store dele af kampen, med en fornuftig defensiv og fart på angrebsspillet. Trine Hammer stod en forrygende første halvleg, og Nicole Leonhardt viste gode takter med syv scoringer, et positivt bekendtskab med stort overblik.

Det er et problem for RH med de markante scoringspauser, hvor der savnes kreativitet angrebsmæssigt. Det duer ikke at være så svingende. Holdet viser god vilje og gejst, følger godt med spillemæssigt og fysisk i tres minutter, men mangler tilsyneladende troen på, at det vil lykkes.

Næste kamp.

Rødovre HK spiller næste kamp, lørdag den 24. oktober kl. 15:00 mod EH Aalborg i Nr. Sundby Idrætscenter.