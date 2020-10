Scoringspause gav igen nederlag

Rødovre HK havde i store dele af kampen mod Hadsten Håndbold styr på tingene, men med kun tre scoringer i kampens sidste tyve minutter i et spillemæssigt jævnbyrdigt opgør, blev afgørende for kampens endelige resultat.

Af Flemming Haag

Efter landskampspausen og senest et 28-24 nederlag til DHG, tager Rødovre HKs damer imod Hadsten Håndbold, som RH havde gode erfaringer med i sidste sæson.

Rødovre HK stillede op med en debutant til kampen mod Hadsten Håndbold. Nicole Leonhardt med en fortid i Lyngby HK og tyske Buchholz.

Dyr RH udvisning.

Hjemmeholdet lagde tryk på fra kampens start, og kom foran 2-0 på kontrascoringer af Olivia Fredslund og Ida Bøje Gerdes. Amalie Hjort øgede til 4-2 på to straffekast og Maria Breddam til 5-2 hvor der var spillet ti minutter, efter en fin RH åbning på kampen.

Hjemmeholdet fik en udvisning, og leverede to uprovokerede fejl, som gæsterne udnyttede til at få reduceret til 5-4, begge scoringer i tomt mål.

Udvisningen ødelagde RHs rytme, og Hadsten blev lukke ind i kampen og fik udlignet til 7-7 midt i halvlegen. Nikoline Brøns og Christina Søndergaard øgede til 9-7 inden Nicole Leonhardt kom på banen, hvor der var spillet 21. minutter, og øgede til 10-8. Hadsten fik udlignet til 11-11 fem minutter inden pausen, og de to hold fulgtes ad til pausestillingen 14-14.

En første halvleg, hvor hjemmeholdet havde fuldstændig styr på tingene i kampens første ti minutter. En udvisning til RH, fulgt op med to lette scoringer af gæsterne i tomt mål, lukkede Hadsten ind i kampen, så en jævnbyrdig første halvleg sluttede lige.

Scoringspause endnu engang årsag til nederlag.

Rødovre lagde stærkt ud i anden halvleg og kom foran 16-14, inden Hadsten fik udlignet til 16-16. Med fire scoringer af et overbevisende RH mandskab blev det 20-16 og 22-18 hvor der var spillet ti minutter af anden halvleg, hvor hjemmeholdet havde tingende under kontrol, og burde have lukket kampen.

Så løb RH ind i den traditionelle scoringspause, og gæsterne fik med tre scoringer igen kontakt og reduceret til 22-21 ti minutter senere.

Olivia Fredslund og Amalie Hjort skabte nyt håb, og øgede til 24-21 hvorefter RH havde svært ved at få etableret angrebsspillet og vanskeligt ved at få scoret.

Hadsten fik udlignet til 24-24 hvor der resterede fem minutter, inden Hannah Jørgensen fra stregen bragte RH foran 25-24.

Hjemmeholdet forsøgte i kampens slutfase, med spil syv mod seks, men RH var løbet tør for ideer og simple boldtab gav gæsterne lette scoringer i tomt mål, og kom foran for første gang i kampen 25-26 hvor der resterede et minut, som blev kampens resultat, efter en hektisk og vanvittig afslutning.

En kamp hvor Rødovre havde styr på kampen, og havde muligheden, men fik ikke slået til. Man vinder ikke mange håndboldkampe, når man kun scorer tre mål i kampens sidste tyve minutter, i et eller jævnbyrdigt opgør.