Sådan får du styr på din garderobe en gang for alle

SPONSORERET INDHOLD I disse dage er der mange af os her i Rødovre, der har fået tid til at få styr på hjemmet. Det sidste spøgelse, der ikke vil forsvinde, er din garderobe. Hvordan får du styr på din garderobe en gang for alle? Det kan du læs mere om her, og få gode tips til hvad du skal beholde, og hvordan du skal udvikle din garderobe videre. På den måde, får du et mere velorganiseret hjem, og du skal aldrig mere stå i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal have på.

Rens ud i dit gamle jeg

Det der gør din garderobe ekstra svær at overskue, er, at man ikke kun rydder i ens tøj, men også i ens liv. Tøj fra forskellige perioder i ens liv repræsenterer forskellige epoker og de personer, man har været i dem, og derfor er der mange følelser knyttet til tøj. Det er med andre ord ikke bare som at gå ned med skraldet. Det er jo bare tøj, tænker du måske, men du har nok oplevet, hvor svært det kan være at give slip.

Det handler blandt andet om, at vi tit kommer til at købe tøj til vores fantasi-selv, og ikke vores faktiske selv. Dette kan dreje sig om både størrelser og omstændigheder. Nogle mennesker køber tøj til en størrelse, de gerne vil kunne passe, og beholder derfor en masse tøj, som de ikke nødvendigvis får glæde af her og nu. Andre køber tøj og ting til en livsstil, som vi i virkeligheden ikke har – altså en fantasi-livsstil. Har du også adskillige festkjoler og høje hæle, der slet ikke passer ind i din hverdag? Det er du altså ikke alene om. De fleste af os køber ting, der lover en helt anden livsstil, uden at tænke over, om det er noget vi rent faktisk får brug for – men vi ønsker at få brug for det, og dermed har vi skabt en hel del rod i vores garderobe.

Så hvordan kommer vi egentlig videre, og får en funktionel garderobe? For at gøre det, skal du rense ud i dit gamle jeg. Du skal skelne mellem, hvad du rent faktisk vil få brug for i den livsstil, du fører lige nu, og hvad der er ren fantasi. Hvad er det, der egentlig passer? Gå i gang med at rydde ud, og giv det væk, der kan bruges af andre. Tøj der er ødelagt, har pletter og ikke kan reddes, kan gives til recirkulering.

Men så står du der med en del mindre tøj end da du startede. Hvordan går man så frem, for at kuratere den perfekte garderobe?

Skab din egen kapselgarderobe

For at få styr på din garderobe en gang for alle, skal du lave det, der kaldes en kapselgarderobe. Fænomenet har været meget synligt på sociale medier i et par år, men det er faktisk noget, der nemt kan overføres til din egen garderobe hjemme i Rødovre. Det er nemlig slet ikke svært.

En kapselgarderobe er et begrænset antal stykker tøj, der kan sammensættes på flere forskellige måder, og dermed også tilrettelægges til forskellige anledninger. En kapselgarderobe er alsidig, enkel, stilet og klassisk, og du kan tilpasse den til din helt egne, personlige stil ved hjælp af tilbehør.

Først skal du vurdere de ting, du rent faktisk har beholdt i din garderobe. Disse kan du bruge som udgangspunkt, og så skal du supplere med tøj, der passer til det, der allerede er. På den måde, får du uendelige kombinationsmuligheder, og du har altid noget, du kan have på. Du behøver med andre ord ikke at stå i den ubærlige situation, hvor det føles, som om man ikke har noget at have på. Din kapselgarderobe byder nemlig på smarte kombinationer, som alle sammen ser godt ud sammen. Derfor kan du altid være tryg ved, at hvad end du vælger vil være et godt antræk.

Fokuser på kvalitet

Når du har en kapselgarderobe, kræver det lidt mere arbejde, når du en sjælden gang skal købe nyt tøj. Det er en god ide at investere i kvalitetstøj, fremfor tøj der kun skal holde i en enkelt sæson. På den måde får du tøj, der holder sig godt og ser luksuriøst og lækkert ud i lang tid fremover. Du skal også tænke mere over, hvad du rent faktisk har. Dette kan spare dig for en masse dyre impulskøb, som slet ikke passer til din livsstil eller din nuværende garderobe. Hvis du en sjælden gang, skal købe noget, der passer ind i den nuværende trend, skal du fokusere på tilbehør.

Det kan dog være svært at få råd til den perfekte garderobe, hvis nu man har en masse små lån, der gør et indhug i privatøkonomien hver måned med renter og gebyrer. Samlelån kan bidrage til, at du sparer penge på dine små lån, og får mere overskud til at købe de ting, du drømmer om. På den måde, kan du fokusere på kvalitet, når du skal lave din egen kapselgarderobe.