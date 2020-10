Så er de her: Veganerpartiet!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme De flæske-forskrækkede fik samlet 20.000 underskrifter og nu kan de stille op til Folketingsvalg.

Af Chrummer

Som demokrat og politisk interesseret, så synes jeg jo, at det er fint. Helt fint endda. Men jeg kan virkelig undrer mig over, HVAD de 20.000 mennesker, som har underskrevet en vælgererklæring egentligt har skrevet under på – for politisk er der INTET, som i absolut INTET, på deres partiprogram, andet end dyrevelfærd og klima.

De holdt et pressemøde, men journalisterne fik ikke lov til at stille spørgsmål. Så der er de lige så militante, som de er i deres holdninger. VI har ret. DU skal holde kæft. Spørgsmål besvares IKKE!

Nå, men jeg tænkte: “Jeg smutter lige ind på deres hjemmeside og ser deres partiprogram.”

De har 2 idiologier: Veganisme (man må ikke skade dyr eller mennesker) og økocentrisme (økosystemet bestemmer). Ja, det var jo ikke meget – men åbenbart nok for 20.000 underskrivere!

De har 6 idéer i deres partiprogram. Landbrug/fødevarer/fiskeri, Dyrerettigheder, Naturen, Miljø/klima/energi, Sundhed og Økonomi – Lækkert. Dem klikker jeg på, så må da der komme noget frem. Næ, der kommer bare en besked: Ønsker du at dække lanceringen af dette punkt, så kontakt vores pressechef Lars????

Findes der virkelig 20.000 mennesker derude, som skriver under på, hvad som helst?

Hvordan fanden har de solgt deres synspunkt? ”Synes du også man skal være god ved dyr. Så skriv under her”???

Det der med økonomi, det finder vi ud af. Det er heller ikke vigtigt. Det er VIGTIGT, at grisene får mere plads – eller rettere bliver sluppet løs. Hvor mange kvm børn skal have i børnehaven – Fuck det.

Sygehuse, ældre, børn, politi, skat, vækst, energi, miljø… hvad gør vi med det? Hold nu bare kæft. Vi har nogle mink og grise, vi skal have reddet. Det andet det løser sig selv. Spis nu bare din selleribøf og hop i dine økologiske bomuldssko.

Jeg tænker lidt over bierne, som jo bestøver veganernes mad. Er det ikke at udnytte dyrene? Og hvordan tjekker man, hvor bien kommer fra? For biavler er vel dyreplagere af værste skuffe! Og hvis man ikke må sige ”at få blod på tanden” – skal vi så også finde en nyt navn til BIseksuelle? Og skal vi droppe fede ko, dumme svin og din torsk?

på hjemmesiden gør de mest ud af at forklare idelogien bag at være veganer… Man må ikke udnytte dyr. Hverken til mad, sko eller sæbe. Ja og så har de et langt skriv om, hvor lækkert veganermad er. Der er jeg så POLITISK uenig. Veganermad er IKKE lækkert. Og det er vel det eneste, man kan diskutere med veganerpartiet.

Der er dog EEN undtagelse: Medicin. Veganerpartiet anbefaler IKKE, at du undgår medicin, som lægen har ordineret dig – en død veganer er ikke god for nogen!

OK de har det mindste en lille smule selvironi.

Men jeg ved sgu ikke rigtigt om jeg er enig.

Ikke at jeg ønsker død over veganere, men man kunne da godt argumenterer om en LEVENDE veganer er god for nogen.

Ja, der er sgu ikke meget kød på deres partiprogram.