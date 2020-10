Rødovre cykler efter den gule føretrøje

Avisens redaktør André Bentsen hoppede op på jernhesten til et cyklende interview med borgmester Britt Jensen (S) og teknisk direktør Poul Jepsen om Rødovres cykeludfordringer. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

MED PÅ CYKELTUR De sidste mange måneder har læsere i debatbreve her i Lokal Nyt kritiseret cykelforhold- ene. Faktisk så meget, at vi inviterede nogle af kritikerne med på en cykeltur i selskab med Rødovres borgmester. Ingen bed på, så i stedet satte vi os selv i sadlen og tog kommunens tekniske direktør med som hjælperytter: "Det er trods alt ham, der skal sørge for, at alle når i mål."

Af André Bentsen

Hvis man er i tvivl om, at kommunens coronamillioner – de penge, der skal sætte gang i de lokale økonomiske hjul – bliver omsat til arbejdstimer, skal man bare op på jernhesten og trille rundt i byen.

Der er næsten ikke en stor vej med respekt for sig selv, der ikke er i gang med at blive forbedret. Hvor det på Slotherrensvej måske mest er bilerne, der kommer til at mærke forbedringerne, er der bedre forhold på vej til cyklende pendlere på både Roskildevej, Rødovrevej og Randrupvej for at nævne nogle af stederne.

Det stod klart, efter vi ledte feltet gennem byen med udgangspunkt i nogle af de kritikpunkter, som de cyklende læsere har skrevet om i spalterne.

Rødovre Centrum

Der er kommet masser af nye parkeringspladser til de mange nye biler i Rødovre Centrum, men krydset, der ellers så fint skulle gøre livet trygt for cyklisterne ved Vandtårnet, er siden omlægningen i forbindelse med ombygningen blevet lidt af et irritationsmoment.

Eksempelvis tager det lang tid for signalerne at skifte og de utallige cyklister, der bruger krydset, skal ofte hen og trykke på en knap for at få grønt lys, så de kan køre over.

“Foruden al denne trykken på knapper, før der bliver grønt, så er den tid, hvor der er grønt for cyk-

listerne, også alt for kort, før bilisterne i sydgående retning ad Tårnvej får grønt. Min gamle mor, der heldigvis stadig kan holde sig i gang på cykel, kan kun nå 3/4-dele over vejen, før det er blevet rødt for cyk-

lister. Straks herefter bliver der grønt for bilisterne, som allerede har gasset

rigeligt op til at fræse over. I andre lyskryds går der to sekunder, før den krydsende trafik får grønt, men her skifter lyset altså med det samme,” skriver en læser.

Skifter for hurtigt

Vi testede sagen, startede stopuret og sendte borgmesteren sikkert på cykel over krydset, men først efter hun måtte stå af cyklen for at trykke på en knap, så der kunne blive grønt.

“Jeg ville gerne have haft, at borgerne selv cyklede med, for det er vigtigt med input fra dem, der bruger cykelruterne i hverdagen, så vi hele tiden kan gøre tingene bedre,” starter borgmester Britt Jensen (S).

Hun synes faktisk ikke, at signalet skifter til rød for hurtigt, men vil gerne sætte forvaltningen til at se på, om man for en sikkerheds skyld kan give især de ældre et sekund ekstra til at komme over vejen.

“Der er en censor i vejen, og den kan man stille sig på, så bliver det hurtigere grønt for cyklisterne. Det skal vi måske være bedre til at hjælpe dem med,”

siger hun.

Poul Jepsen, der er kommunens tekniske direktør forklarer, at der er mere end 20.000 bilister hver dag på Tårnvej og nok endnu flere lige omkring centeret.

“Vi er opmærksomme på, at det skal være nemt at være cyklist, men der er regler for omløbstiderne. Tager vi 10 sekunder mere på her, giver det måske 20 sekunder for bilerne et andet sted, og det giver måske kø uheldige steder, men vi skal følge op på det med censorerne,” siger han, inden vi sætter cyklerne i gear og kører mod Rødovre Station.

Rødovre Station

I forbindelse med byggeriet af Rødovre Port blev lyskrydset på Tårnvej/Rødovre Stationsvej nemlig omlagt.

I den forbindelse er der opsat sensorer i lyskrydset, således at der kun bliver grønt for cyklister, hvis en cyklist cykler ind over sensoren og aktiverer den. Hvis du glemmer at bevæge dig, kan du nemt komme til at stå og vente meget længe på grønt lys.

“Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, jeg ikke lige har nået at ‘aktivere’ sensoren og derfor har skullet vente i 3 til 4 minutter på, at der blev grønt. Det er afgørende minutter, hvis man som daglig pendler, skal nå et S-tog på Rødovre Station,” skriver en læser.

Da Rødovres borgmester selv kører ud i krydset konstaterer vi, at hun kun når halvvejs over, før lyset skifter, vel at mærke efter, vi har ventet lidt længe på grønt lys.

“Det vil vi ikke have. Vi skal følge op på censorerne,” siger hun, men bliver alligevel enig med den tekniske direktør om, at reglerne jo faktisk er sådan, at man skal fortsætte over og ikke vente, hvis lyset skifter, når man er nået halvvejs.

Sikkert på den anden side kan man ned ad Hendriksholm Boulevard se en masse fartchikaner på vejen.

“De er midlertidige. Det her er en af de veje, vi gerne vil ændre markant og ikke bare tegne en hvid streg på asfalten. Det er en skolevej, så vi vil gerne gøre det trygt for cyklisterne at køre her og det er politisk prioriteret,” forklarer Britt Jensen.

Poul Jepsen fortsætter:

“At opføre en rigtig cykelsti på en gammel vej, er meget dyrere end at asfaltere en almindelig standardvej. Hvis man bygger cykelsti, skal der nedlægges stikledninger til kloakker, som vandet kan løbe i, og det bliver hurtigt meget dyrere, men der er mange børn, der cykler her og de skal have en tryg vej at

cykle på.”

Randrupvej

Det er dog ikke kun børn og unge, der skal kunne komme trygt til og fra ‘arbejde’. Derfor er der flere steder igangsat undersøgelser af, hvor cykelstier og veje kan renoveres for at fremme mere miljø- og sundhedsvenlig transport.

“Randrupvej er en af de veje, der er prioriteret til at blive renoveret allerede nu,” fortæller Poul Jepsen begejstret.

“Vi har afsat 34 millioner til cykelstier. Randrupvej er en af dem. Der kommer cykelstier med kantstene. Det er dyrt, men så føler man sig tryg og det er ikke bare noget, vi har besluttet ud af det blå. Vi har prioriteret denne her cykelsti på baggrund af de analyser, vi har foretaget. Vi lader fagligheden og de højeste behov styre fremfor følelser,” tilføjer Britt Jensen og griner lidt af, at hendes forvaltningschef driller:

“Det er nogle gange svært at være politiker, men her er det lidt nemmere.”

Roskildevej

Ved indgangen til Rødovre er det faktisk forbudt at cykle på selve Damhustorvet, der har fået en stor ‘makeover’. Til gengæld er der store maskiner igang langs både Roskildevej og Rødovrevej. Hele tiden er der skilte, hvor der står cykler undtaget, så cykler kan svinge til højre, hvor det er muligt og lovligt selvom der er rødt lys.

På Roskildevej er cykelstien næsten færdig ved den første etape og overgangene til de små stik-

veje bliver hævet en smule.

“Mange cyklister gearer lige ned, når de kører forbi en lille vej af frygt for, at bilerne bare kommer blæs-

ende ud. Det gør de ikke, når der er en særlig overgang til den store vej. Så stopper de op først,” forklarer Britt Jensen.

På Rødovrevej må cyklisterne ind over fortovet og også holde for rødt undervejs ligesom de mange bilister, der er ramt af vej-

arbejdet.

“Det bliver pillet ned i uge 47 cirka,” lover Poul Jepsen.

På Slotherrensvej er det største kryds pillet ned, mens der er vejarbejde.

“Men også her er der i den kommende løsning tænkt på cyklisterne, lover han.

Islevdalvej/Jyllingevej

Også i krydset Islevdalvej/Jyllingevej skal man som cyklist i sydgående retning vente længe på, at der bliver grønt.

“Har man ikke nået at aktivere sensoren, må man pænt stå og vente i op til fem minutter i myldretiden. En masse spildtid for byens cyklister,” skriver en læser i Lokal Nyt.

Men det er der formentlig ikke så meget at gøre ved.

“Vi er nødt til at have en trafikafvikling, så det er svært at gøre noget ved her, fordi vi er så tæt på Nordeuropas mest trafikeret kryds. Hvis vi giver mere tid til cyklister den anden vej, får det stor betydning,” siger Britt Jensen, da vi stopper vores cykeltur rundt i byen foran den manglende bro over Jyllingevej.

Broen over Jyllingevej

Den er endelig igang med at blive sat op, men mange cyklister gider ikke cykle den midlertidige omvej og mange undrer sig over, at man ikke må bruge Voldgadens gode asfalt.

“Det er farligt at cykle inde på en arbejdsplads. Jeg kan godt forstå, det er irriterende, men vær venlig at respektere det og brug omvejen, som fungerer fint. Jeg bruger den selv,” siger Britt Jensen, inden den tekniske direktør lover, at broen denne her gang ganske vist skulle være på plads til foråret 2021.