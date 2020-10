Rødovre Centrum modtog erhvervsprisen

Borgmester Britt Jensen og direktør for A/S Rødovre Centrum Jesper Andreasen, der står med beviset for at være Årets Virksomhed i Rødovre 2020. Foto: Red.

Erhvervspris Rødovre Erhvervspris 2020, eller Årets Virksomhed i Rødovre, som prisen populært kaldes i folkemunde, blev A/S Rødovre Centrum

Af Peter Fugl Jensen

Atlas Biografernes dunkle belysning lagde ikke en dæmper på en glad og lys aften, hvor Rødovre Erhvervsforening og Rødovre Erhvervsråd uddelte Rødovre Erhvervsprisen for sjette gang.

Borgmester Britt Jensen bød velkommen, inden Connie Hedegaard Koksbang holdt foredrag om klima og FNs verdensmål og så leverede den dunkle belysning op til emnet, for det er dunkle fakta om vores klima, selvom der også var lyspunkter i foredraget.

Et spændende foredrag blev afløst af Britt Jensen, der skulle uddele Rødovre Erhvervspris og de indstillede var:

Hobby A/S

Advokatfirmaet Jan Wittenborn

A/S Rødovre Centrum

Rødovre Centrum blev valgt og Britt Jensen sagde blandt andet, som årsag til valget:

“Det har stor betydning, at det er jer som familie, der står bag Rødovre Centrum. Alle os, der jævnligt kommer i centret, ved, at I ikke er som de andre butikscentre. I er noget helt særligt.”

“Jeg tror ikke, det er for meget at sige, at I bærer Rødovreånden i jeres hjerter. I er et samlingspunkt for det lokale og regionale fællesskab. I giver os store oplevelser. Og I leverer underholdning på højt niveau til både børn og voksne. Det er sådan, vi kender jer.”

“I er en kommerciel virksomhed. Og I har selvfølgelig fokus på bundlinjen. Men det er langt fra det eneste, I har fokus på. Det har vi alle sammen fået bekræftet gennem de seneste måneder, hvor vi har været underlagt corona-restriktioner. I har gentagne gange vist, at I tager ansvaret for fællesskabet meget alvorligt. Og vi er ikke i tvivl om, at I træder til, når det omgivende samfund har brug for jer.”

“Det så vi, da I valgte at stille jeres rengøringspersonale til rådighed for børn og voksne i kommunens dagtilbud under Corona. Det var på et tidspunkt, hvor presset var stort, og vi som samfund var hårdt ramt af corona. Det var en stor hjælp og gav tryghed i hverdagen for både børnene og det pædagogiske personale.”

“Og når I stiller lokaler gratis til rådighed for sundhedsmyndighederne og laver et pop-up testcenter. Og når I aktivt gennem Team Rødovre er med til at støtte den lokale eliteidræt og vores unge talenter.”

“Jeg vil også nævne, at I har været ”first mover” på flere områder. I tager ansvar for miljø, klima og sundhed. I sorterede affaldet, før der kom krav om det. Og I har givet plads til en permanent pantstation. Rødovre Centrum blev røgfri allerede i 2003. Det var lidt af en nyhed i pressen. Der er – heldigvis – mange andre, der er fulgt efter. Det kræver et særligt mod og lokalt engagement at være dem, der går forrest.”

“Rødovre Centrum er den helt rigtige vinder af årets erhvervspris,” sagde Britt Jensen.

Jesper Andreasen holdt en flot takketale, hvor han fremhævede centerets miljøvenlige tiltag og fortalte, at flere er på vej. Han viste og fortalte om centerets fremtidsplaner og pointerede, at af alle centerets interessenter, så var personalet de vigtigste.