Rævene pelset i Arenaen

William Rørth blev dagens helt i Arenaen, da han havde 35 redninger. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt hjemme over mesterskabsfavoritterne fra Herning Blue Fox, der ellers bombede løs mod William Rørth i målet.

Af Peter Fugl Jensen

39 skud mod Rødovres mål og mange af dem faldt i overtalsspil, da Rødovre fik hele 18 udvisningsminutter på egen is, mens mesterskabsfavoritterne fra Herning sad sølle seks minutter til afkøling.

Uldjyderne scorede da også alle deres mål i overtal og på alle fire mål fik Cameron Brace en assist, mens Bjørn Uldall blev noteret for tre assist.

Trods de hårde odds holdt Rørth og Mighty Bulls alligevel stand via stærkt målmandsspil, mega hård fight og en usædvanlig skarphed med en scoring på oftere end hvert fjerde skud, der ramte målet.

Rødovres Steffen Klarskov scorede to mål for tyrene, mens den elegantier Trevor Cheek scorede et sjældent set rødovremål, da han nettede i undertal.

Benjamin Mouritzen holder fast i sin ærefulde titel, som Rødovres topscorer, da han nettede til 1-0 og nu har otte point.

Unge Phillip Schultz, der altid arbejder så stenhårdt, stod for kampens afgørelse, da han sendte pucken i mål til slutresultatet 6-4, hvilket var til så stor jubel i Rødovre Centrum Arena, at man et kort øjeblik tvivlede på, der kun var 375 tilskuere, men de trængte også til en sejr og til at se i tabellen, at Rødovre ikke ligger sidst, hvilket de heller ikke gør efter søndagens vigtige sejr.