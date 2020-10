Rådhuset har ‘birolle’ i ny dramaserie

Når drabschefen i Københavns Politi, i skiellese af skuespiller Søren Malling, møder pressen i tv-serien 'Efterforskningen', sker det foran Rødovre Rådhus. Foto: Henrik Ohsten/TV2

pressemøde foran rådhuset Måske har du allerede lagt mærke til det. Måske har du ikke. Men Rødovres arkitekttegnede rådhus er med i flere afsnit af TV2s nye dramaserie ’Efterforskningen’, der går tæt på efterforskningsarbejdet i en af danmarkshistoriens mest omtalte drabssag.

Af Christian Valsted

Det sker fra tid til anden, at Rødovre Kommune siger ja til, at filmselskaber må bruge kommunale bygninger som lokationer i tv-serier og film.

Tilbage i 2017 havde DR blandt andet fået lov til at låne børnebiblioteket på Rødovre Bibliotek til optagelser til serien ’Herrens Veje’ og i øjeblikket er det Rødovre Rådhus, der i flere afsnit kan ses i TV2-serien ’Efterforskningen’, der følger Københavns Politis spektakulære opklaring af ubådssagen, hvor den svenske journalist Kim Wall blev dræbt.

I tv-serien bliver Rødovre Rådhus helt konkret brugt, når drabschef Jens Møller Jensen, der i serien bliver spillet af Søren Malling, afholder pressemøder.

I den virkelige Verden mødte drabschefen horden af journalister fra ind- og udland foran politigården i København, men i ’Efterforskningen’ er det vores eget rådhus, der agerer baggrundstæppe.

I forbindelse med optagelserne ønskede filmselskabet at benytte Rådhus Rådhusplads som scene, når drabschefen skulle holde pressemøde. Det drejede sig om to dage, og optagelserne foregik umiddelbart lige ude foran hoveddøren.

“Rødovre Kommune får med jævne mellemrum forespørgsler om filmoptagelser på rådhuset. For eksempel til serien ’Rita’ og nu ’Efterforskningen’. Vi vil altid gerne være behjælpelige og vise det historiske rådhus frem, hvis det kan passe ind. Det er et krav, at det ikke går ud over servicen til borgerne. Det skal også kunne passe ind i forhold til, at rådhuset er en arbejdsplads med mange medarbejdere. Det har heldigvis kunnet lade sig gøre i forbindelse med optagelserne til ’Efterforskningen’,” lyder det fra kommunaldirektør Anders Agger om optagelserne der fandt sted i september måned sidste år.

Rystende sag

’Efterforskningen’ er skabt af den danske manuskriptforfatter og instruktør Tobias Lindholm.

I nært samarbejde med Ingrid og Joachim Wall, drabschef Jens Møller og specialanklager Jakob Buch-Jepsen, har Tobias Lindholm skabt en autentisk, nervepirrende og dybt rørende serie om det udfordrende og afgørende arbejde, som politibetjente, dykkere, svenske lighunde, havforskere og frivillige gjorde for at opklare drabet på den svenske journalist Kim Wall. Om hvor stort og kompliceret et arbejde anklagemyndigheden efterfølgende gjorde for at få gerningsmanden dømt.

Dramaserien er på i alt seks afsnit og kan ses de næste fire mandage på TV2 klokken 20.