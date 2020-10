Politiet tager S-toget

Onsdag middag og eftermiddag patruljerede politifolk S-togsnettets stationer og tog på linje B mellem Hvidovre og Høje-Taastrup. Foto: Københavns Vestegnens Politi

kontrol Fremover er det ikke kun kontrollører, der bærer uniform i S-togene gennem Rødovre, hvor ordensmagten nu vil patruljere.

Af André Bentsen

Stoffer, knive, pebersprays og manglende gyldige billetter blev resultatet sidst politiet kontrollerede 2.700 tog-

rejsende på Vestegnen.

I den kommende tid vil betjentene igen køre med toget for at skabe tryghed.

”Vores betjente får en del positive kommentarer med på vejen i S-tog og på stationerne – det virker som om, folk er glade for at se os, hvilket glæder mig, for vores formål med at patruljere i togene er at gå efter dem, som skaber utryghed for andre,” udtaler politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

Sidst politiet var til stede på denne måde var i juni og september, hvor det var S-stationerne i Rødovre og Herlev, som blev afspærret og hvor henholdsvis 800 og 1.500 blev billetkontrolleret af DSB med hjælp fra politiet, som også her udskrev en række bøder.

”Det skal være trygt og sikkert at tage S-toget og færdes på stationerne på Vestegnen, så i den kommende tid vil vores betjente patruljere oftere begge steder på forskellige tider af døgnet,” siger Kim Christiansen.