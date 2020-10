Plejehjemscaféer er åbne igen

Rødovre Kommune har åbnet op for caféerne på byens plejehjem, da der ike længere er tilfælde af coronasmittede. Foto: Arkiv

coronavirus Rødovre Kommune har besluttet at genåbne caféerne på byens plejehjem, da der ikke længere er coronasmittede eller nye smittetilfælde i ældreboligerne i Broparken.

Af Christian Valsted

Efter en sommer med høj smitte er de lokale coronatal igen på retur og det har nu fået Rødovre Kommune til at genåbne caféerne på kommunens plejehjem.

”Da der ikke længere er coronasmittede på Rødovre Kommunes plejehjem, og heller ingen nye smitte-

tilfælde i ældreboligerne i Broparken, genåbnes caféerne på plejehjemmene,” oplyser kommunen på rk.dk.

Caféerne har været åbne siden den 19. oktober og ifølge borgmester Britt Jensen (S) er der ingen grund til at føle sig utryg ved at bruge caféerne, da der fortsat er fokus på anvendelse af mundbind, afstand og afspritning.

”Caféerne har stor betydning for vores ældre medborgere, der dagligt nyder den gode mad og det sociale fællesskab i caféerne,” skriver borgmesteren i et opslag på sin egen facebookside.

Tal vil gå op og ned

Smittetrykket i Rødovre er faldet de senere uger, men det kan hurtigt vende igen, advarer borgmesteren.

”Dansen med corona er svær og jeg tror, at vi i en rum tid endnu skal vende os til, at smittetallene går både op og ned,” lyder det fra Britt Jensen.

Rødovre Kommune oplyser desuden, at de skærpede besøgsrestriktioner på Plejehjemmet Engskrænten er blevet ophævet af Styrelsen For Patientsikkerhed. Der gælder dog stadig de restriktioner for besøg, som er gældende på alle Rødovres plejehjem.