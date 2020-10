Overvejer du at give din bolig en opgradering? Få inspiration til det her

SPONSORERET INDHOLD Det kan virke dybt uoverskueligt at gå i gang med de tusind projekter og idéer du har i dit hjem. Måske er du ved at bygge et drivhus, eller også skal dørkarmene i hvert eneste rum males hvide? Uanset hvad du skal have lavet, er det rigtig rart med et samlet sted, hvor du kan få inspiration.

Hus og have samlet på et sted

Til et hus hører også ofte en have. Måske skal du også have optimeret denne? På https://hjemsted.dk/ finder du artikler, der har samlet alle de gode råd, idéer og hvad du ellers kan tænke dig at få brug for, når du går i gang med at optimere boligen.

I dag er der stort fokus på at have en bolig, der er godt energioptimeret, så der for det første udledes mindst muligt CO 2 , når der skal gang i varmen i huset, ligesom det er en væsentligt billigere løsning at have en bolig, der er energioptimeret. Uanset om det er facaden, taget eller fundamentet, der skal have den helt store tur, kan du være sikker på at finde gode løsninger, du selv kan overføre til din bolig.

Du kan helt selv tage styringen – du har bare en god vejviser ved hånden.

Blomstrende udeliv

Der er ikke noget, der skaber meget mere fællesskab, end en eftermiddag med venner eller familie i haven. Måske har du længe tænkt over at få fjernet de store buske og bare anlægge en græsplæne.

Hvis du går med drømmen om at anlægge en helt ny have, kan du finde en masse nyttig viden, der kan hjælpe dig på vej, uanset om du gerne vil have en shelter, så du og familien kan overnatte i haven, eller om det i stedet er et orangeri, der skal give liv og sydlandsk stemning, du har en drøm om.