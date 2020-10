Ny nullert til Avarta

Nul mål - igen.

fodbold Igen kunne Avarta forlade banen uden at score, hvilket var femte gang ud af de første seks kampe.

Af Peter Fugl Jensen

Det er 192 minutter siden, at Emil Thomsen udlignede til 2-2 mod FC Roskilde, så Avarta kunne sætte det hidtil eneste point ind på kontoen.

Siden har Avarta ikke fundet vej til nettet, så placeringen i bunden taler sit tydelige sprog. Avarta er simpelthen ikke gode nok offensivt.

Men, for der er et stort men, det eneste hold, som Avarta ikke har mødt fra top 6, er FC Roskilde. Desværre er næste modstander rækkens nummer to, Næstved, hvorefter der venter et væsentligt mere overkommeligt program, hvor der bør forventes sejre.

Og skal man finde mere positivt, når man deler bundplaceringen og kun har et point, så er det også, at Avarta på intet tidspunkt har været udspillet eller har måtte forlade grønsværen efter en kæmpe sæk. Største nederlag er stadig på 0-2.

Søndagens kamp, under den askegrå himmel, endte 0-2, da eneste målskytter var gæsternes Frederik Christensen og Momo Toure, hvilket 250 tilskuere bevidnede i Espelunden.